Fiorentina-Napoli, polemiche sul primo gol Viola: Marelli chiarisce tutto in diretta

Fiorentina-Napoli, arriva il chiarimento sugli episodi dubbi del primo tempo: l’ex arbitro Luca Marelli non ha dubbi su quanto avvenuto

La gara del Franchi sta regalando emozioni a non finire. Il primo tempo si è concluso con il risultato di 2-1 in favore della Fiorentina. Ad aprire il match ci ha pensato Rrahmani sugli sviluppi del calcio d’angolo. Poi, nel giro di due minuti – tra il minuto 40 e il minuto 42 – la Fiorentina ha ribaltato la situazione grazie alle reti di Biraghi su punizione e Nzola, che con un preciso tiro rasoterra ha bucato Meret nell’angolino.

Fiorentina-Napoli, la moviola di Luca Marelli: tutti gli episodi

Ha fatto discutere, in occasione della prima rete della Fiorentina, un fallo ai danni di Kvaratskhelia. I calciatori del Napoli hanno protestato per un presunto fallo di Dodo. Sugli sviluppi dell’azione poi è avvenuto il fallo di mano di Lobotka, che ha portato il direttore di gara Marchetti ad assegnare il calcio di punizione poi brillantemente segnato da Biraghi.

Di seguito l’analisi a DAZN dell’ex arbitro Luca Marelli:

“Fallo di mano evidente di Lobotka, ma ci sono proteste del Napoli sul contatto tra Dodo e Kvara. Non c’è però la consequenzialità tra i due episodi, visto che il fallo di mano di Lobotka è avvenuto dopo un minuto circa”.

Erano quindi giuste le proteste dei calciatori del Napoli. Tuttavia per continuità dell'azione il fallo non ha influito sulla decisione dell'arbitro. L'intervento di Lobotka arriva circa un minuto dopo il fallo non fischiato ai danni di Kvaratskhelia. Da sottolineare poi l'esecuzione di Biraghi, che da specialista dei calci di punizione qual'è, ha messo a segno una rete spettacolare. Per il resto poi nessun altro episodio ha colto l'attenzione di Marelli.