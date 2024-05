Calciomercato Napoli, pessime notizie per ADL: c’entra l’erede di Osimhen

Victor Osimhen si avvicina sempre di più ai saluti e il Napoli sta valutando attentamente l’erede del centravanti nigeriano.

La stagione del Napoli sta per terminare, ma molto probabilmente anche l’avventura di Victor Osimhen in maglia azzurra. Infatti, il centravanti nigeriano si avvicina alla cessione e il club partenopeo sta difatti cercando già il sostituto. Una sfida piuttosto difficile: non sarà per niente facile trovare un giocatore che sia all’altezza di prendere il suo posto. Nonostante ciò, il presidente Aurelio De Laurentiis sta osservando attentamente diversi profili di giocatori che potrebbero essere adatti a ricoprire il ruolo.

Si complica la pista Jonathan David, ingaggio troppo alto per il Napoli

Con l’addio di Victor Osimhen, il Napoli dovrà trovare il centravanti adatto. A tal proposito, la dirigenza partenopea ha già iniziato a stilare una serie di nomi, tra questi emerge quello di Jonathan David. Tuttavia, potrebbero esserci delle complicazioni in merito al futuro acquisto. Secondo quanto rivelato da TuttoMercatoWeb.com, la pista per accaparrarsi il classe 2000 potrebbe complicarsi per ben due motivi. Da una parte, potrebbero esserci problemi legati alla cifra del possibile ingaggio.

Infatti, il centravanti del Lille non ha nessuna intenzione di scendere sotto i 5 milioni di euro per la richiesta d’ingaggio. Una cifra molto importante per le società di calcio italiane, non tutti i club potrebbero permettersi chiudere una trattativa del genere. Ma il Napoli, grazie alla cessione di Victor Osimhen, potrebbe incassare un bel bottino. Nonostante ciò, però la dirigenza partenopea non vorrebbe spendere più di 4 milioni di euro per l’ingaggio da destinare all’erede di Osimhen. Per quanto riguarda gli altri acquisti, addirittura, vorrebbe mantenersi sotto la cifra già citata.

Dall’altra parte, invece, l’obiettivo potrebbe sfumare a causa della vasta concorrenza. Infatti, Jonathan David è osservato da diversi club della Premier League, ma anche dal Milan. La società rossonera sembrerebbe fortemente interessata ad acquistare il calciatore canadese. Dunque, tutto ciò potrebbe complicare il possibile avvio di una trattativa con il Napoli.

Per questo motivo, il presidente Aurelio De Laurentiis dovrà valutare attentamente le prossime mosse da effettuare in chiave di mercato. Bisognerà capire quale giocatore è il più adatto a prendere il posto di Victor Osimhen. Una cosa è certa, la dirigenza partenopea non può assolutamente permettersi di sbagliare, deve scegliere il centravanti giusto.

Sul taccuino dei dirigenti partenopei, comunque, ci sono vari profili attenzionati: uno di questi è Artem Dobvyk, attaccante del Girona che sta facendo benissimo in questa stagione in Liga.