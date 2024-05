Nuovo allenatore Napoli, annuncio a sorpresa: “Accordo con De Laurentiis!”

Il Napoli è al lavoro per trovare l’allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione, un nome nelle ultime ore è sempre più vicino.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, deve scegliere al più presto l’allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione. Troppo poco quanto raccolto dai ragazzi allenati da Francesco Calzona, che difficilmente verrà riconfermato al termine del campionato, anche se in questo senso qualcosa è cambiato nelle ultime ore. Gli ex campioni d’Italia hanno convinto la dirigenza, loro malgrado, ad attuare una rivoluzione, che toccherà la rosa, l‘asset societario e la panchina.

Il sogno rimane Antonio Conte, che negli ultimi giorni si sta allontanando, ma non è l’unico candidato: Vincenzo Italiano, Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli rappresentano, per diversi motivi, nomi graditi al club. Il tecnico del Milan, che a fine anno saluterà il diavolo, nella giornata odierna è stato accostato prepotentemente al Napoli, con un’importante notizia dell’ultim’ora.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Napoli avrebbe trovato un accordo di massima con l’attuale tecnico del Milan, Stefano Pioli, che a giugno lascerà i rossoneri:

Stefano Pioli lascerà sicuramente il Milan, ma non la Serie A nella prossima stagione: De Laurentiis ha scelto il tecnico emiliano per guidare il club azzurro a una ricostruzione dopo le macerie post-scudetto. Piace molto, perché ha una comprovata capacità di istaurare un rapporto di grande collaborazione con i vertici del proprio club. Ma non solo: propone un calcio offensivo che ben si addice con la caratteristiche dei giocatori in rosa, non ha pretese straordinarie assurde sul mercato e costa meno, molto meno, rispetto a Conte. Non siamo ancora nella fase delle firme sui contratti, ma esistono tutte le condizioni per arrivare presto a un accordo. Tanto che le parti hanno già trovato un’intesa verbale per un contratto triennale fino a giugno 2027.