Pazzesco Il Mattino, novità su Calzona: la notizia è da non credere

Francesco Calzona dovrebbe salutare Napoli al termine di questa stagione, il futuro però potrebbe riservare sorprese.

Francesco Calzona sembra destinato a lasciare Napoli al termine di questa stagione. Il tecnico calabrese, che nel mese di febbraio ha rilevato Walter Mazzarri, non è riuscito nel miracolo sportivo richiesto, motivo per cui, la sua riconferma, già difficile a causa del contratto con la Slovacchia, non dovrebbe avvenire.

Ne sarebbe consapevole l’allenatore di Vibo Valentia, arrivato a Napoli per coronare il suo sogno dopo tante annate vissuto da secondo sotto l’ombra del Vesuvio, ne è conscio Aurelio De Laurentiis, che per accordarsi con lui nei mesi scorsi ha ricevuto un benestare a tempo dalla sopracitata nazionale.

Napoli calcio news, Il Mattino lancia l’ipotesi di un Calzona bis per la panchina

Ad oggi, le opzioni per la panchina del Napoli, in vista dell’annata del rilancio, sono ormai ben note. Antonio Conte resta il sogno della piazza, un sogno che sta man mano sbiadendo a causa del rallentamento in sede di trattative tra l’ex Inter e Juventus e lo stesso De Laurentiis, che per tanti mesi l’aveva corteggiato.

Stefano Pioli e Gianpiero Gasperini sarebbero invece due delle altre opzioni di assoluto valore, ma sicuramente più abbordabili economicamente rispetto all’allenatore pugliese. Entrambi avrebbero dato secondo vari addetti ai lavori disponibilità a De Laurentiis e al termine della stagione ne sapremo qualcosa in più. Infine, Vincenzo Italiano, mister della Fiorentina che l’estate scorsa sembrava l’erede designato di Luciano Spalletti.

Nonostante ciò, nella sua edizione odierna, Il Mattino ha rivelato di un’altra idea che starebbe balenando nella testa di De Laurentiis: quella della riconferma di Calzona. Al di là della classifica, infatti, il presidente del Napoli è profondamente legato al mister calabrese, complice un rapporto di lunga data e una visione comune. Calzona è un aziendalista, un nome che difficilmente andrebbe a contrasto con le scelte di De Laurentiis in sede di mercato ed oltre, insomma, un aspetto che per una figura che spesso si erge a padre padrone non sarebbe da sottovalutare.

Per questa motivazione, il quotidiano partenopeo sottolinea quanto la riconferma di quest’ultimo, previo accordo con la federazione slovacca, non sia da scartare. Ad oggi, però, l’opzione di un prosieguo con Calzona resterebbe la più lontana dalla concretizzazione. Al Napoli serve una svolta ed un allenatore navigato, De Laurentiis lo sa e difficilmente ripeterà gli stessi errori compiuti la scorsa estate.