Calciomercato Napoli, Simeone verso l’addio: il sostituto può arrivare dalla Serie B

Il Napoli pensa a rifarsi il look in attacco in vista della prossima stagione. Con Simeone in orbita Lazio, si pensa ad un’alternativa dalla Serie B.

Il Napoli è chiamato a concludere il campionato nel miglior modo possibile per sperare in una qualificazione alle prossime competizioni europee minori. La matematica esclusione dalla Champions League porterà il club di De Laurentiis a sacrificare diverse pedine importanti per fare mercato. Nelle ultime settimane, dopo la notizia della quasi sicura cessione di Victor Osimhen, si è parlato di un interessamento della Lazio nei confronti del cholito Simeone, per colmare il vuoto di un’eventuale cessione del capitano biancoceleste Ciro Immobile. Nell’eventualità che si concretizzasse questa operazione, il Napoli rimarrebbe in attacco con il solo Giacomo Raspadori, che ad oggi non da garanzie sufficienti. Per questo motivo, gli azzurri tengono d’occhio diversi profili interessanti per l’attacco. Uno di questi, accostato agli ex campioni d’Italia nelle ultime ore, proviene dalla Serie B.

Napoli, De Laurentiis pensa a Bonny del Parma per l’attacco

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli pensa a Ange-Yoan Bonny del Parma per l’attacco del prossimo anno, in caso di partenza di Giovanni Simeone:

La rivoluzione si avvicina e non colpirà solo l’undici titolare. Il Napoli dovrà rivedere anche le rotazioni, gli uomini in uscita dalla panchina. Insieme a Victor partirà anche Giovanni Simeone – su cui si sta già muovendo la Lazio e non solo – e anche il futuro di Giacomo Raspadori non sembra così scontato. Intanto, al club azzurro è stato proposto Ange-Yoan Bonny, 20enne centravanti del Parma, fresco di vittoria del campionato di Serie B. Costa intorno ai 5 milioni, ma il Napoli ha tanti giovani eventualmente da inserire nell’affare, magari da girare in prestito gli emiliani. Bonny sarebbe una delle due alternative al centravanti titolare che arriverà per sostituire Osimhen e – essendo un U21 – sarebbe un asset buono anche in termini di lista campionato. Giovane, affamato e con ampi margini di miglioramento: il Napoli è pronto a scommettere su Bonny.

Nel Parma hanno brillato soprattutto i giovani. Non è un caso, infatti, che il goal valso la promozione l’abbia siglato Ange-Yoann Bonny, elemento imprescindibile per mister Fabio Pecchia. Le statistiche in campionato parlano di soli 4 gol, ma sono ben 10 gli assist messi a referto dal talento francese per i compagni, che può giocare sia come prima punta che come esterno d’attacco.

Il Napoli rimane vigile sul classe 2003, pronto a sferrare il colpo decisivo nel momento in cui il futuro dei suoi attaccanti sarà più chiaro. I tifosi azzurri intanto aspettano e auspicano una rivoluzione totale, di cui potrebbe presto diventare protagonista uno dei volti copertina di questo Parma formato Serie A.