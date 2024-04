Napoli, scenario a sorpresa per l’attacco: via Simeone, scelto il sostituto

Il futuro di Giovanni Simeone è sempre più lontano dal Napoli. È arrivata la notizia in merito al possibile sostituto del Cholito nella prossima stagione.

Il mercato estivo è ancora discretamente lontano, ma sono già iniziati alcuni discorsi in merito al futuro di vari giocatori. Nell’organico del Napoli ci sono diversi giocatori in partenza, tra cui i top player Zielinski ed Osimhen.

Oltre loro potrebbe lasciare il Napoli anche Giovanni Simeone, su cui diventano insistenti le voci di un possibile scambio con Immobile tra gli azzurri e la Lazio. Arriva l’annuncio sull’ipotetico sostituto dell’argentino nella prossima stagione.

Simeone verso la cessione: il Napoli sceglie il sostituto dell’argentino

La dirigenza del Napoli a piccoli passi si sta già muovendo verso la costruzione dell’organico degli azzurri in vista della prossima stagione. Dopo un’annata quasi disastrosa, è tempo di ricostruire totalmente in casa Napoli, dove saranno effettuati numerosi cambiamenti. Difatti è già iniziata la rifondazione dal punto di vista dirigenziale, con l’arrivo di Manna al termine di questa stagione. Successivamente si ritoccherà sensibilmente l’organico, con Simeone ormai con le valigie già pronte. Ormai sono incalzanti le voci circa un passaggio di Simeone alla Lazio, con l’ipotesi di uno scambio con Immobile in direzione Napoli. A Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio ha fatto il punto su questa ipotesi di mercato e sul possibile sostituto del Cholito:

“Ho fatto qualche domanda a chi è dentro le trattative di mercato: ci sono possibilità concrete che Simeone vada alla Lazio. Scambio con Immobile? No. L’idea che il Cholito possa andare via è un’ipotesi vera, così come la pista Lazio. Il vice del sostituto di Osimhen potrebbe essere Cheddira. Non confermate le voci di un passaggio di Cheddira alla Salernitana con Boulaye Dia al Napoli”.

Smentita dunque l’ipotesi scambio Simeone-Immobile, ma resta viva la pista Lazio per il Cholito. Il club biancoceleste è realmente interessato ad acquistare Simeone, con Tudor che sta spingendo in prima persona per convincere l’argentino al trasferimento nella Capitale. Con l’addio di Simeone, servirà dunque inserire nell’organico un altro attaccante, che ricoprirà il ruolo di sostituto del nuovo 9 del Napoli che prenderà il posto del partente Osimhen. Il Napoli valuta la mossa low cost, pensando di tenere in rosa Walid Cheddira, che rientrerà a fine stagione alla base dopo il prestito al Frosinone. C’erano state voci che vedevano anche un ritorno di fiamma del Napoli per Dia, ma al momento questa ipotesi è stata scartata dai dirigenti azzurri, che preferirebbero tenersi Cheddira come panchinaro.