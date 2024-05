Napoli calciomercato, David è il piano A per il post Osimhen: l’alternativa è un centravanti di Serie A

Victor Osimhen lascerà il Napoli al termine della stagione. Il Napoli avrebbe già individuato il sostituto per l’attacco.

La storia d’amore tra Victor Osimhen e il Napoli sembrerebbe arrivata ai titoli di coda. Dopo la vittoria dello scudetto nella passata stagione, il nigeriano non è riuscito a ripetersi. Infatti, l’annata in corso non è stata delle migliori, ancor più a causa degli infortuni e dell’indisponibilità per la Coppa d’Africa durante lo scorso inverno. Già nelle passata stagione, si è parlato a lungo di una possibile cessione che però non si è concretizzata. Al posto di un addio, infatti, è arrivato il rinnovo contrattuale che ha permesso alla dirigenza di inserire nel contratto una clausola dal valore di 120 milioni di euro.

Proprio una cifra così ampia, potrebbe convincere il Napoli a privarsi del suo attaccante principale. In caso di cessione, la liquidità che entrerebbe nelle casse del club sarebbe elevatissima, con la possibilità di reinvestire una grossa somma per rinforzare la squadra. Infatti, qualora il nigeriano dovesse essere ceduto, l’obiettivo primario diventerebbe quello di trovare un calciatore all’altezza che permetti al neo allenatore di sfruttare al massimo le sue qualità.

Mercato Napoli, due profili per il post Osimhen: l’idea

In casa Napoli sono in corso le dovute valutazioni legate al futuro di Victor Osimhen. Quest’ultimo è pronto ad approdare in un top club europeo, in modo tale da garantire al club un importante somma di denaro. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” il casting per l’attacco è già iniziato. Aurelio De Laurentiis e i suoi collaboratori avrebbe identificato un primo obiettivo per l’attacco. Si tratta di Jonathan David, attualmente in forza al Lille e protagonista di una stagione ad altissimi livelli. L’americano è già da tempo in orbita partenopea, ma nelle prossime settimane potrebbe esserci l’assalto definitivo.

Intavolare una trattativa con i francesi non sarà semplice, in quanto bisognerà assecondare le richieste del club. Oltre alla volontà del giocatore, anche il contratto in scadenza nel 2025 potrebbe essere un tassello a favore del Napoli. Però, vista la complessità dell’affare, i dirigenti azzurri starebbero valutando anche altri profili per l’attacco. Nelle ultime ore, il nome di Mateo Retegui è stato accostato al club partenopeo. L’attaccante del Genoa e della Nazionale Italiana vanta ottime qualità fisiche e tecniche, motivo per il quale piace anche ad Aurelio De Laurentiis.