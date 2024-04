Ultim’ora, novità per la panchina: mossa a sorpresa su Pioli!

Il Napoli è al lavoro per trovare l’allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione, anche Pioli è stato accostato agli azzurri ma c’è un’importante novità.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha dato il via a i casting per il ruolo di allenatore in vista della stagione 2024/2025. Troppo poco quanto raccolto da mister Francesco Calzona, che quasi sicuramente non verrà riconfermato al termine del campionato. Le performance ampiamente sotto le aspettative degli ex campioni d’Italia hanno convinto il patron azzurro ad attuare una rivoluzione totale, che partirà proprio dalla scelta del nuovo tecnico. Il profilo caldo è quello di Antonio Conte, vero sogno della dirigenza partenopea, che si avvicina sempre più, ma non è l’unico candidato: Domenico Tedesco, Vincenzo Italiano, Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli rappresentano nomi graditi al club. Quest’ultimo, nella giornata odierna, è stato accostato ad un altro club di Serie A che sta facendo benissimo.

Napoli, il Bologna pensa a Pioli in caso di addio di Thiago Motta

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, il Bologna di Sartori sta pensando di affidare la panchina a Stefano Pioli, che a fine anno saluterà il Milan dopo 4 stagioni, in caso di addio di Thiago Motta:

Oltre al discorso legato al Napoli, per il futuro di Stefano Pioli si registra la forte stima da parte di Sartori per il Bologna che verrà, nell’ottica di sostituire Thiago Motta se i rossoblù dovessero centrare la qualificazione alla Champions League.

Per Pioli si tratterebbe di un ritorno: nell’ottobre del 2011, infatti, con la Serie A ferma per la sosta internazionale, sostituì Pierpaolo Bisoli alla guida del Bologna, esordendo con un’importante vittoria ai danni del Novara. Imbattuto nelle prime 8 uscite con i rossoblù, chiuse il campionato al nono posto con 51 punti, di cui 50 ottenuti sotto la sua gestione. Venne esonerato nel gennaio 2014 dopo aver totalizzato 15 punti nelle prime 18 partite, concludendo l’esperienza emiliana con un bilancio di 32 vittorie, 28 pareggi e 37 sconfitte in 97 partite

L’esperienza al Milan, culminata con la vittoria dello scudetto nel 2022, si è chiusa nel peggiore dei modi. Gran parte del tifo rossonero non gli ha perdonato i sei derby persi di fila contro i cugini interisti, per questo motivo a fine anno saluterà. Il Napoli resta vigile, Pioli è un profilo che piace tanto al presidente De Laurentiis e rappresenta l’alternativa qualità-prezzo migliore tra gli allenatori italiani senza una panchina per il prossimo anno.