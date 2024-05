Ultim’ora, la notizia è ufficiale: lascia il suo club, sta per firmare con il Napoli

Ultim’ora importante, comunicato l’addio ufficiale dal suo club: adesso è tutto pronto per la firma e l’approdo al Napoli.

Il Napoli si appresta a concludere la propria stagione, manca soltanto una gara di campionato prima del consueto “sciogliete le righe”, con i vari calciatori che andranno in vacanza o in ritiro con le rispettive nazionali. Molti di questi calciatori, comunque, rischia di non tornare più all’ombra del Vesuvio, vista la volontà da parte della società di rivoluzionare staff tecnico e organico della squadra dopo una stagione disastrosa sul piano dei risultati sportivi.

A differenza dello scorso anno, in cui il presidente Aurelio De Laurentiis ha operato sostanzialmente quasi da solo, stavolta ci sarà un direttore sportivo al comando delle operazioni. L’uomo individuato dalla dirigenza partenopea è Giovanni Manna. E il primo passo che dà il via alla rivoluzione in casa Napoli è stato appena compiuto. Pochi minuti fa, infatti, la Juventus ha comunicato – attraverso i propri canali social ufficiali – la risoluzione consensuale del contratto che legava Giovanni Manna al club bianconero. Il divorzio è dunque sancito, è ufficiale. Di seguito la nota pubblicata dalla Juventus:

Le strade di Giovanna Manna e della Juventus si dividono.

È ufficiale la risoluzione consensuale del suo contratto con il Club.

L’Head of First Team saluta dopo cinque stagioni insieme. Cinque anni che lo hanno visto prima occuparsi del Settore Giovanile bianconero in qualità di Responsabile dell’Under 19 e poi dell’allora Under 23 – oggi Next Gen – in veste di Direttore Sportivo, con il primario obiettivo di fare crescere e maturare i tanti giovani presenti in rosa.

Ringraziamo Giovanni per il lavoro svolto con grande professionalità in questi anni insieme e gli auguriamo buona fortuna per il futuro.