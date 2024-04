Nuovo allenatore Napoli, Di Marzio rivela: la verità su Conte, Pioli, Italiano e Gasperini

Nuovi sviluppi in merito al nuovo allenatore partenopeo: Di Marzio fa il punto della situazione su Conte, Pioli, Italiano e Gasperini.

De Laurentiis si sta guardando intorno e le candidature per il ruolo di allenatore del Napoli vengono analizzate sempre più nel dettaglio. Il progetto di ricostruzione di Aurelio De Laurentiis deve essere necessariamente avviato ed anche velocemente. La stagione corrente deve essere lasciata ormai alle spalle: la dirigenza partenopea è focalizzata sulla scelta del nuovo allenatore.

Tra i papabili di nome ci sono quelli di Antonio Conte, ormai messo da parte dal Milan che sembrerebbe orientato sul profilo di Lopetegui, di Stefano Pioli in uscita proprio dal club rossonero e molto apprezzato da De Laurentiis, di Vincenzo Italiano che andrà via dalla Fiorentina a fine stagione ma che sembrerebbe in orbita del Bologna e di Gian Piero Gasperini che è però sotto contratto dell’Atalanta.

A tal proposito, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, ha fatto il punto della situazione in merito alle posizioni che, nella short list di De Laurentiis, ricoprono i mister sopra citati.

Italiano può riprendere posizioni, il ruolo di Manna

Il presidente del Napoli a giorni dovrà incontrare anche Giovanni Manna per discutere riguardo al profilo ideale come prossimo allenatore del club partenopeo. Il parere del nuovo direttore sportivo azzurro potrà risultare seriamente decisivo. Antonio Conte e Stefano Pioli avrebbero già dato disponibilità al Napoli. La dirigenza, però, sta ancora valutando tutti i profili per prendere la decisione migliore.

Nessuno può essere considerato in pole poichè la decisione definitiva spetterà allo stesso presidente che sta considerando più opportunità: Gasperini è impegnato con la sua Atalanta in questo finale di stagione in cui i nerazzurri si giocheranno le proprie chance in campionato e soprattutto in Europa League. La Dea sarà impegnata anche in finale di Coppa Italia contro la Juventus e, di certo, Gasperini non vorrà essere disturbato.

Vincenzo Italiano, al contrario, non avrebbe mai ricevuto una vera e propria proposta dagli azzurri. L’ex Spezia, ormai certo di lasciare la Fiorentina a fine stagione, si sta guardando intorno: il Bologna, su tutte, sarebbe disposto ad ingaggiarlo come prossimo allenatore se Thiago motta dovesse lasciare l’incarico. L’ex calciatore dell’Inter potrebbe passare alla Juventus. Secondo Di Marzio, un possibile incontro con Manna potrebbe rimescolare ancora una volta le carte in tavola e far riprendere posizione ad Italiano sul taccuino di De Laurentiis.