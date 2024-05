Conte si allontana dal Napoli, improvviso dietrofront: svelato il reale motivo

Antonio Conte si allontana improvvisamente dal Napoli, la società partenopea continua a sperare di poter raggiungere presto un accordo.

Manca una sola giornata alla fine del campionato, dove il Napoli sfiderà in casa il Lecce alle 18:00 di domenica 26 maggio. Ultima occasione per poter raggiungere il nono posto in classifica, e sperare in una qualificazione alla Conference League. La stagione degli azzurri non è stata soddisfacente, ecco perché l’anno prossimo bisognerà cambiare mentalità. In primo luogo, bisognerà trovare l’allenatore giusto, successivamente sarà necessario rifondare la squadra. Il sogno della società partenopea è quello vedere Antonio Conte sulla panchina del Napoli, ma iniziano ad esserci sempre più complicazioni per la trattativa.

SSC Napoli, Conte si allontana dalla società partenopea

Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de Il Mattino, Antonio Conte non avrebbe tanto gradito il corteggiamento – ripetuto diverse volte durante questa stagione – da parte del presidente Aurelio De Laurentiis. Per questo motivo, infatti, il tecnico sembrerebbe non essere più rintracciabile dalla società partenopea.

“Conte da qualche ora è sparito dai radar: non ha nascosto la seccatura per questo corteggiamento a fasi alterne da parte del patron. Ma De Laurentiis si è legato al dito i due rifiuti (a ottobre e a gennaio) quando con il leccese in panchina ci sarebbero state le condizioni per raddrizzare una stagione balorda. In ogni caso, il Napoli o Conte (fate voi) si sono tirati indietro. Non va mai dimenticato, in ogni caso, che la decisione sarà figlia di un compromesso: perché De Laurentiis, senza Champions, punta a un monte ingaggio light (inferiore agli 80 milioni di questa stagione) quindi vuole un tecnico che non vada oltre i 2,5 milioni di ingaggio”.

Dunque, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis non sono arrivati ad un punto d’incontro, ancora. Probabile anche la cifra richiesta dal tecnico, il patron azzurro non ha nessuna intenzione di spendere più di 80 milioni di euro. Soprattutto, perché il prossimo anno il Napoli – se la Fiorentina non dovesse vincere la Conference League e gli azzurri non dovessero arrivare noni – si rischierebbe di restare fuori dalle coppe europee e, dunque, ci sarebbero meno entrate a livello economico. Per questo motivo, De Laurentiis punta ad avere un tecnico che non vada oltre i 2,5 milioni di ingaggio.

Già da diversi mesi, il patron azzurro ha iniziato ad osservare diversi profili di allenatori, creando una lista con i nomi più interessanti. Il nome in pole alla lista è quello di Antonio Conte, quindi la società partenopea spera ancora in una trattativa, che possa concludersi positivamente. Tuttavia, non è l’unico presente. Tra gli altri nomi che emergono in lista, ci sono sicuramente quelli di Stefano Pioli (attuale tecnico del Milan, ndr), Gian Piero Gasperini (attuale tecnico dell’Atalanta, ndr) e quello di Vincenzo Italiano (attuale tecnico della Fiorentina, ndr). Bisognerà attendere la fine del campionato per avere una visuale più chiara di come si evolverà la situazione in casa Napoli.