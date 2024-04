“Conte vuole il Napoli”, la mossa del tecnico non lascia dubbi

Il Napoli è in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte: la mossa del tecnico salentino lascia pochi dubbi.

Antonio Conte e il Napoli sono in contatto da tantissimo tempo. Aurelio De Laurentiis ha individuato in Conte l’uomo giusto per risollevare le sorti del Napoli dopo una stagione veramente molto complicata.

La squadra azzurra, infatti, per lunghi tratti della stagione, è apparsa spenta, demotivata, e soprattutto non mostrava alcun segno di reazione a tutto ciò che la circondava. Non sono bastati tre cambi di allenatore a svoltare la stagione. Non è servita a nulla nemmeno una classifica vergognosa per chi porta lo scudetto sul petto e non sono bastate nemmeno le contestazioni dei tifosi a smuovere una squadra da encefalogramma piatto.

Il carisma di Antonio Conte, dunque, appare necessario per il Napoli per tornare a competere in tempi stretti. La rosa, nonostante la stagione fallimentare, si è dimostrata competitiva in quelle poche occasioni in cui era in giornata e questo avvicinerebbe un tecnico come Antonio Conte al Napoli.

Conte-Napoli, il tecnico ha scelto gli azzurri: le ultime

Sono passati mesi dai primi contatti del novembre scorso tra De Laurentiis e Antonio Conte. Il presidente del Napoli ha sempre rispettato la volontà del tecnico salentino di non subentrare a stagione in corso, ma allo stesso tempo ha lavorato a fari spenti.

Nel frattempo, l’idea Napoli ha preso sempre più corpo nella mente di Antonio Conte. L’edizione odierna del Corriere della Sera, infatti, spiega come il tecnico ex Inter e Juventus abbia scelto proprio il Napoli per il proprio futuro.

Il tecnico è stuzzicato dall’idea di allenare il Napoli, anche perchè nessun altro club in Italia si è fatto sentire. Il Milan, che sostituirà Stefano Pioli a fine stagione, lo ha escluso dal casting per la panchina a causa dell’elevato ingaggio e del mercato che Conte pretenderà in estate.

Un’ulteriore conferma della scelta di Antonio Conte verso il Napoli arriva da Ciro Venerato. Secondo il noto giornalista, infatti, Conte avrebbe rifiutato i soldi arabi per aspettare proprio il club di De Laurentiis che al momento è la prima scelta.

Cosa manca, dunque, per chiudere l’affare Conte?

La domanda sorge spontanea dato che De Laurentiis insegue Conte da tempo e finalmente il tecnico ha scelto Napoli. Quello che manca al momento è un quadro globale della situazione ad Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro vuole evitare di sbagliare nuovamente la scelta del tecnico. Per questo motivo vuole valutare al meglio ogni ipotesi e per farlo bisognerà attendere la fine della stagione.