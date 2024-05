Ultime notizie di calciomercato, clausola scattata: che notizia per il Napoli

Importante notizia di calciomercato che può cambiare i piani del Napoli, è scattata la clausola che porta al rinnovo del contratto.

Sarà un Napoli tutto nuovo nella nuova stagione. I partenopei hanno l’esigenza di cancellare l’ultima, terribile, annata, che non li ha visti mai gareggiare per nessun reale obiettivo. Il decimo posto in campionato attuale certifica il campionato non solo deludente, ma addirittura fallimentare per gli ormai ex Campioni d’Italia. Urge rivoluzionare staff tecnico e organico della squadra, lo sa bene il presidente De Laurentiis.

Importanti novità potrebbero arrivare anche per quel che riguarda il ruolo di portiere. Attualmente in rosa ci sono Alex Meret, Pierluigi Gollini, Nikita Contini e Hubert Idasiak. Partiamo col dire che il polacco classe 2002 terminerà il contratto con il Napoli questa estate e difficilmente lo rinnoverà. Probabile torni in patria dopo che in azzurro ha ricoperto il ruolo di quarto estremo difensore. Altro addio quasi certo è quello di Pierluigi Gollini: il Napoli non pare intenzionato a riscattarlo dall’Atalanta alla cifra prefissata di 7 milioni di euro e, a meno di un sostanziale sconto, il portiere farà ritorno a Bergamo.

Contratto prolungato per Meret, si giocherà il posto con Caprile al Napoli?

La grande novità riguarda Alex Meret. Il portiere titolare degli azzurri ha infatti il contratto in scadenza in estate, ma una particolare clausola permette il rinnovo automatico fino al 2025: ovvero il raggiungimento del 70% delle presenze totali del giocatore in stagione. Percentuale – riferisce su X l’esperto di calciomercato, Nicolò Schira – raggiunta dall’estremo difensore, che così prolunga il contratto con il Napoli fino al 2025.

Il rinnovo, però, non è garanzia di permanenza in azzurro per Meret. L’edizione odierna de Il Mattino sottolinea come, il ritorno dal prestito di Elia Caprile dall’Empoli, potrebbe mettere in discussione le scelte del club e anche il ruolo di portiere titolare. Ecco quanto evidenziato:

In casa azzurra le porte del mercato si preannunciano girevoli considerando anche la posizione tutt’altro che sicura di Alex Meret (dato per partente nonostante abbia ancora un anno con gli azzurri) e l’imminente arrivo di Caprile pronto a giocarsi le sue chance.

Elia Caprile è reduce da una stagione importante a Empoli, la prima in Serie A per l’ex portiere del Bari. Partito titolare, ha poi perso il posto a causa di un infortunio che l’ha tenuto lontano dal campo per qualche mese. È pian piano rientrato e si è guadagnato la fiducia di mister Davide Nicola a suon di parate e ora sta provando a trascinare con i suoi guantoni i toscani alla salvezza. Il Napoli ha osservato da lontano la sua crescita ed è pronto a riportarlo alla base.