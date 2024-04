Scelto al Napoli da De Laurentiis, clamorosa ammissione: “Non escludo un ritorno”

Il Napoli è alla ricerca di nuove figure, dalla dirigenza all’allenatore, con un ex azzurro che non esclude un clamoroso ritorno.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è al lavoro per riorganizzare l’asset societario. Dopo l’addio che si consumerà a fine stagione con il ds Mauro Meluso, e l’arrivo del promesso sposo Giovanni Manna dalla Juventus, è tempo di rivedere le restanti cariche societarie. Dopo una stagione del genere nessun collaboratore può ritenersi insostituibile, il cambiamento è inevitabile. A tal proposito, e per quanto concerne la questione stadio, si è espresso un ex direttore generale azzurro, che ha palesato la volontà di tornare all’opera dopo diversi anni lontano dai riflettori.

Nella giornata odierna, ai microfoni di Radio Marte, l’ex direttore generale di Napoli, Inter, Juventus e Milan Marco Fassone, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni riguardo la questione stadio Maradona e ad un suo possibile ritorno come dg in Serie A:

Lo stadio del Napoli a Bagnoli impossibile legalmente? Premetto che non conosco bene le carte quindi rischierei di non dire cose esatte. Apprezzo che De Laurentiis dopo tanti anni desideri dare una casa al Napoli e abbia preso il pallino dello stadio. Se si riesce a lavorare sullo stadio esistente, per me è meglio: l’ho fatto anche a Torino e Milano. Se a Napoli c’è questa possibilità di trasformare il Maradona in un grande stadio, credo sarebbe la soluzione ideale. Se questa possibilità non c’è, allora De Laurentiis fa bene a guardarsi attorno per cercare una soluzione alternativa. Un mio ritorno a Napoli o nei club calcistici? Devo dire che mi manca il calcio, l’operatività e tutto il resto, mai dire mai nella vita. Sono stato in effetti l’ultimo dg ‘sportivo’ del Napoli, ma solo perché dopo queste incombenze sono state perfettamente gestite da De Laurentiis.