Futuro Meluso, presenza a sorpresa oggi a Castel Volturno: chiaro indizio di mercato?

In casa Napoli è già partita la programmazione in vista della prossima stagione. Il futuro di Meluso è in bilico, ed una presenza a Castel Volturno è un chiaro indizio sul suo futuro.

Aurelio De Laurentiis si è assunto le colpe per il pessimo rendimento del Napoli in questa stagione, con le sue scelte che sono costate caro agli azzurri. Per questo motivo il presidente del Napoli ha già avviato i primi movimenti in vista della prossima stagione, dove non saranno permessi altri errori.

L’arrivo di Giovanni Manna come nuovo Direttore Sportivo mette in bilico la posizione di Mauro Meluso. Il futuro dell’attuale DS azzurro potrebbe essere attualmente in discussione, come dimostra una presenza a sorpresa in giornata a Castel Volturno.

Meluso in bilico, presenza a sorpresa a Castel Volturno: chiaro indizio di mercato

Nelle scorse settimane, è stato confermato che Aurelio De Laurentiis ha deciso di puntare su Giovanni Manna come nuovo Direttore Sportivo del Napoli. Questa scelta forte del presidente azzurro va a mettere a serio rischio la posizione di Meluso, che attualmente ricopre proprio l’incarico di DS. Il futuro di Meluso al Napoli è a forte rischio, ed un chiaro indizio arriva proprio da Castel Volturno. Come riportato dal giornalista Manuel Parlato di Sportitalia, questa mattina a Castel Volturno è arrivato a sorpresa Andrea Chiavelli, l’uomo dei contratti del Napoli. Al centro sportivo degli azzurri erano già presenti negli uffici anche Mauro Meluso e Maurizio Micheli. L’arrivo di Chiavelli e la presenza dei due dirigenti potrebbe essere un chiaro indizio sul futuro dei due, che sarebbero dunque sempre più lontani dal Napoli.

Il Napoli ha avviato il proprio restyling dal punto di vista dirigenziale per la prossima stagione, e questo ipotetico incontro tra Chiavelli ed i due dirigenti è una prova concreta. Con l’arrivo di Manna, la posizione di Meluso si indebolisce sensibilmente, con l’attuale dirigente del Napoli che avrebbe già le valigie pronte. Un altro possibile addio al Napoli potrebbe essere anche quello di Maurizio Micheli, capo dell’area scout degli azzurri. Il dirigente azzurro è costantemente in contatto con Cristiano Giuntoli, che lo vorrebbe con sé nella sua avventura alla Juventus. La presenza a Castel Volturno di Andrea Chiavelli potrebbe dunque significare che si è discusso concretamente del futuro dei due dirigenti del Napoli. Sia per Meluso che per Micheli si sarà parlato però probabilmente di addio in vista dell’estate, con le strade del Napoli e dei due dirigenti che viaggiano verso la separazione consensuale.