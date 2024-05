Ultim’ora Napoli, c’è la svolta: è appena arrivato a Castel Volturno! Cosa sta succedendo

Sta per cominciare la nuova era del Napoli, appena arrivata un’importante notizia: sta succedendo adesso a Castel Volturno.

“The New Era is Coming“, questo lo slogan utilizzato la scorsa estate dal Napoli, preannunciando tante novità in arrivo per i tifosi azzurri e non solo. L’annata poi non è stata così rosea per i partenopei, che purtroppo hanno fallito tutti gli obiettivi sportivi a disposizione a attualmente – quando manca solo una partita alla fine del campionato – navigano a metà classifica in Serie A, occupando il decimo posto.

Nell’ultima gara al Maradona, il Napoli si giocherà contro il Lecce l’ultima occasione utile per aprirsi uno spiraglio verso la qualificazione alla Conference League. Ma intanto, la nuova era sta davvero arrivando. Già, perché già nelle prossime ore il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe annunciare la prima grande novità del prossimo Napoli: ovvero la nomina del nuovo direttore sportivo che sarà Giovanni Manna.

Ultim’ora Napoli, Giovanni Manna a Castel Volturno, si attende l’annuncio ufficiale di De Laurentiis

Come riportato dal giornalista di Sportitalia, Manuel Parlato, e confermato da Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss Napoli, Giovanni Manna si trova attualmente al Training Konami Center della SSC Napoli a Castel Volturno. Il dirigente è stato infatti liberato ufficialmente dalla Juventus, attraverso un comunicato emanato dal club:

Le strade di Giovanni Manna e della Juventus si dividono. È ufficiale la risoluzione consensuale del suo contratto con il Club. L’Head of First Team saluta dopo cinque stagioni insieme. Cinque anni che lo hanno visto prima occuparsi del Settore Giovanile bianconero in qualità di Responsabile dell’Under 19 e poi dell’allora Under 23 – oggi Next Gen – in veste di Direttore Sportivo, con il primario obiettivo di fare crescere e maturare i tanti giovani presenti in rosa. Ringraziamo Giovanni per il lavoro svolto con grande professionalità in questi anni insieme e gli auguriamo buona fortuna per il futuro.

L’anticamera dell’approdo al Napoli è stata la separazione dalla Juventus. Ora Giovanni Manna può definitamente legarsi al club partenopeo. Pronto un contratto fino al 2029 che renderà l’ex Juve il nuovo deus ex machina degli azzurri. In questo momento Manna sta visionando i campo e le strutture del club, ma è possibile che già nelle prossime ore possa arrivare l’annuncio dell’ingaggio ufficiale, attraverso il consueto tweet presidenziale di Aurelio De Laurentiis. Manna si occuperà dell’allestimento della squadra per la prossima stagione, dando comunque uno sguardo al settore giovanile.