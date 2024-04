Conosce bene Manna, rivelazione super sul tecnico: svelato in diretta il nome

Giovanni Manna, attualmente dirigente della Juventus, sarà con ogni probabilità il prossimo direttore sportivo del Napoli.

Oltre all’allenatore, con il sogno Antonio Conte che la fa da padrona nella mente dei tifosi, il Napoli programma la rivoluzione che investirà a 360 gradi la società. Tra i tanti volti nuovi, ci sarà quello del direttore sportivo, con Giovanni Manna, ora alla Juventus come braccio destro dell’ex Cristiano Giuntoli, scelto per assumere il ruolo di primo uomo dirigenziale.

Una scelta sorprendete ma nelle corde di Aurelio De Laurentiis, da sempre propenso a tirare conigli fuori dal cilindro, come accaduto svariate volte nel corso della sua gestione.

Nuovo allenatore Napoli: rivelazione a sorpresa in diretta

Tra le esperienze di Manna, c’è quella in Svizzera, nello specifico al Lugano. L’ex presidente del club svizzero, Angelo Renzetti, all’epoca numero uno del Lugano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CrC descrivendo il suo ex dirigente:

“Vi dico subito una cosa, questa concezione per la quale i direttori sportivi devono essere anziani è fuorviante, nella mia vita ho visto pochi dirigenti sani. Manna è uno di quelli con una passione smisurata, ovvio che per far bene debba trovare terreno fertile, nello specifico nel rapporto con il proprio presidente, con l’ambiente, senza dimenticare quel pizzico di fortuna che serve sempre. Lui ha determinate peculiarità che ha dimostrato a Lugano e che potrebbe confermare a Napoli, è importante avere curiosità e creare una stretta rete di contatto con i propri collaboratori. Sono aspetti che conosco, per undici anni sono stato presidente di un club, un po’ di esperienza ce l’ho”.

Poi, un passaggio sull’esperienza del dirigente alla Juventus, in cui è stato in grado di lanciare con successo la Next Gen, fucina di talenti di spessore che oggi in Serie A fanno la differenza:

“Quando è arrivato alla Juventus ha fatto bene, a Lugano diciamo che aveva meno disponibilità sull’aspetto economico. Io gestivo il calcio in una certa maniera, non mi perdevo neanche una trasferta, per questo conosco bene Manna” – infine, una rivelazione a sorpresa su quello che potrebbe essere il prossimo allenatore del Napoli: “Secondo me il profilo perfetto per Manna potrebbe essere Gasperini, il tecnico dell’Atalanta è arrivato a Bergamo ed ha fatto i fatti concreti. Secondo le mie informazioni, però, il Napoli potrebbe aver scelto Stefano Pioli“.

Pioli al Napoli? Come stanno le cose

Il tecnico del Milan, com’è ormai ben risaputo, è ai ferri corti con la dirigenza rossonera. che a questo punto si sta già guardando attorno con il nome di Lopetegui accostato con forza al Diavolo. Tuttavia, il suo nome non è graditissimo alla piazza, che non ha nascosto il suo malcontento in merito a questa eventuale scelta.

Ciò che appare fuori discussione, a prescindere da chi sarà effettivamente il nuovo tecnico del Milan, è che Pioli a fine stagione dirà addio alla compagine rossonera. Per questo motivo, Aurelio De Laurentiis lo tiene d’occhio insieme ad altre candidature illustri, tra cui quella proprio di Antonio Conte.