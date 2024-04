Calciomercato Napoli, rischia di saltare il grande colpo: c’è un altro club in pole

Il Napoli è alla ricerca del sostituto di Victor Osimhen. Gli azzurri rischiano di veder sfumare il grande colpo estivo: concorrenza dalla Premier League per il centravanti.

La prossima estate il Napoli non potrà finanziare il proprio mercato con gli introiti della qualificazione alla Champions League. Gli azzurri, a causa di una stagione fallimentare, infatti, non parteciperanno alla prossima “coppa dalle grandi orecchie“.

Aurelio De Laurentiis, però, potrà contare su un cospicuo paracadute dato dai bilanci degli anni passati e soprattutto dalla cessione di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, infatti, lascerà Napoli e gli azzurri incasseranno i 130 milioni previsti dalla clausola rescissoria.

Un discreto bottino, dunque, per andare a ricostruire la squadra e soprattutto per trovare un sostituto all’altezza proprio di Victor Osimhen. Sono diversi i nomi che sono stati accostati al Napoli e tra questi c’è anche quello di Jonathan David, centravanti del Lille, che sembra in pole position.

Attento Napoli! Sirene inglesi su Jonathan David

Nelle scorse settimane erano emersi alcuni contatti tra Giovanni Manna, futuro ds del Napoli, e l’entourage di Jonathan David per comprendere meglio i margini di manovra per portare il centravanti canadese all’ombra del Vesuvio.

Gli azzurri, dunque, puntano fortemente sul classe 2000, ma sulle tracce di David si è inserita anche la Premier League.

Stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb, infatti, pare che in pole position per l’attaccante del Lille ci sia l’Aston Villa di Unay Emery. Il tecnico spagnolo, data la quasi certa qualificazione alla prossima Champions League, vuole aggiungere alla sua rosa un attaccante di spessore per rinforzarsi in vista del doppio impegno nella prossima stagione.

Oltre all’Aston Villa, sempre secondo TuttoMercatoWeb, pare che nelle ultime settimane su David si sia fiondato anche il Manchester United. I Red Devils, infatti, in estate attueranno l’ennesima rivoluzione degli ultimi anni e pare che ci sia stato un sondaggio da parte di Ten Hag per portare Jonathan David a Manchester e aprire finalmente un ciclo vincente.

Il costo del cartellino di David si aggira attorno ai 35 milioni di euro. Il suo valore è sicuramente superiore, ma il contratto del centravanti canadese è in scadenza nel 2025 e questo obbliga il Lille ad abbassare le pretese. I transalpini, infatti, non hanno nessuna chance di rinnovare il contratto di David e non possono permettersi di perderlo a parametro zero tra due estati.