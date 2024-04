Nuovo Stadio a Bagnoli e lavori al ‘Maradona’: la nota del Ministro

Il Napoli avrà un nuovo stadio o ci sarà il restyling del ‘Maradona’? Ci sono importanti novità in merito alla questione “Stadio”.

Da settimane, ormai, va avanti la querelle relativa all’impianto in cui il Napoli dovrà disputare le partite nel prossimo futuro. Sono state fatte diverse ipotesi, dalla costruzione di un nuovo impianto a Bagnoli o nella provincia di Napoli fino al restyling del Maradona, utile anche per l’Europeo che si disputerà in Italia nel 2032.

Nuovo Stadio Napoli: la nota del Ministro

Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato della volontà del Napoli di investire nell’area di Bagnoli per la costruzione dello stadio e del centro sportivo e di tutte le difficoltà esistenti per prendere in affidamento quella zona.

Con una nota sui canali ufficiali, il Ministro Raffaele Fitto ha annunciato un incontro che si è tenuto questa mattina per discutere in maniera sempre più seria della questione legata allo stadio.