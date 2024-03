Stadio e centro sportivo a Bagnoli, ADL incontra il Ministro Fitto: si entra nella Fase 2! I dettagli

Importanti novità sul Napoli, incontro tra De Laurentiis e il Ministro Raffaele Fitto per il nuovo stadio e il centro sportivo a Bagnoli.

Il Napoli è proiettato su questo finale di stagione, dieci gare di campionato in Serie A in cui gli azzurri dovranno fare di tutto per conquistare un posto che valga la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La società intanto lavora per costruire un futuro sempre più solido al club. Tutto non può che passare dalla costruzione di uno stadio di proprietà e di un nuovo centro sportivo. E proprio in tal senso ci sono importanti novità.

Va avanti l’idea di un nuovo stadio a Bagnoli, De Laurentiis pronto a presentare un progetto

Come riportato dal giornalista Marco Giordano per SpazioNapoli, quest’oggi c’è stato un incontro tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e Raffaele Fitto, Ministro alle Politiche Europee, al PNRR, alle Politiche di Coesione e al Sud. Tra i due si è discusso di impianti e in particolare della possibilità di costruire il nuovo stadio del Napoli, più il nuovo centro tecnico, a Bagnoli.

La discussione è stata positiva, De Laurentiis ha raccolto il benestare del Ministro, ma ora si entra nella cosiddetta “Fase Due”. Il numero uno del club partenopeo dovrà presentare progetti e coperture economiche, che poi dovranno trovare riscontro di fattibilità. Il patron azzurro ha le idee chiare e intende percorrere questa strada, che lo alletta molto più rispetto alla pesa in gestione dello Stadio Maradona, sul quale andrebbero fatti ingenti investimenti per renderlo un impianto innovativo. Anche secondo quanto riferito di recente dall’architetto Zavanella, resta molto più semplice e praticabile la costruzione di uno stadio ex novo.

Inoltre nell’intenzione di De Laurentiis c’è la costruzione di un nuovo centro sportivo, fondamentale anch’esso per l’assegnazione di Euro2032 alla città di Napoli. Ricordiamo che le città che ospiteranno le gare degli Europei non solo dovranno mettere a disposizione stadi di nuova generazione, ma anche centri sportivi all’avanguardia in grado di ospitare le Nazionali in ritiro. Ecco perché il presidente del Napoli ha ormai deciso di lasciare il Training Center di Castel Volturno e costruirne uno tutto nuovo che possa fungere da vera e propria casa del Napoli.

Una struttura imponente nelle intenzioni del presidente: un centro sportivo di 12 campi regolamentari che possa ospitare non solo la prima squadra, ma anche tutte le giovanili azzurre. Il centro sportivo del Napoli a Bagnoli resta una strada assolutamente praticabile.