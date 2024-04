Criscitiello si sbilancia: “Posso confermare una notizia su Conte”

Antonio Conte, grande sogno della dirigenza azzurra per la panchina del Napoli, prende tempo. Il giornalista Michele Criscitiello è convinto di una cosa al riguardo.

Il presidente De Laurentiis, che a breve ufficializzerà il nuovo ds Giovanni Manna, deve prendere una decisione importante riguardo a chi affidare la panchina del Napoli in vista della prossima stagione. Il patron azzurro sta cercando di convincere Antonio Conte ad accettare la sua proposta con ogni mezzo. I contatti tra le parti non sono mai stati così intensi, ma ad oggi la sensazione è che il tecnico salentino abbia più di qualche dubbio riguardo la bontà del progetto. Inoltre, il Napoli non rappresenta l’unica scelta per l’ex Juventus ed Inter, e proprio al riguardo arrivano importanti novità.

Napoli, Criscitiello è sicuro di Antonio Conte al Milan al posto di Stefano Pioli

Secondo quanto appreso nell’ultim’ora dal giornalista Michele Criscitiello ai microfoni di ‘Sportitalia Mercato‘ su Sportitalia, Antonio Conte sarebbe orientato ad accettare il Milan, dopo la cocente eliminazione dei rossoneri dall’Europa League per mano della Roma:

Il ciclo di Pioli al Milan è ormai finito. Se all’andata i rossoneri hanno fatto male, sbagliavano coloro che credevano in una reazione del Diavolo. Il Milan ha fatto anche peggio al ritorno. Antonio Conte andrebbe al Milan, la squadra gli piace, ma devono dargli cinque acquisti.

Con l’esonero probabile di Stefano Pioli a fine stagione, Conte avrà la possibilità di scegliere tra due progetti ambiziosi per motivi differenti. Il Milan rappresenta la scelta con meno rischi: avrà la possibilità di giocare in Champions League il prossimo anno e non dovrà per forza vendere i suoi pezzi pregiati per fare mercato. Possibile quindi che il Diavolo possa lottare per il massimo risultato sin da subito in tutte le competizioni, soprattutto in Serie A, dove proverà a strappare lo scudetto dal petto dei cugini interisti, che possono ufficializzare il titolo nel prossimo turno di campionato proprio contro il Milan.

Il Napoli rappresenta invece la scelta coraggiosa: con ogni probabilità non sarà in Champions League, anche se da oggi c’è una speranza in più visto che il quinto posto vuol dire essere qualificati, la rosa dovrà essere rivoluzionata in tutti i reparti, con gli addii di Osimhen e Zielinski su tutti, e l’ambiente dovrà ricompattarsi attorno alla figura di un nuovo tecnico.

Conte sotto questo punto di vista rappresenta la scelta logica per il Napoli, un allenatore ambizioso come lui farebbe fare il salto di qualità all’ambiente e ridarebbe credibilità al progetto, ma la scelta finale ad oggi non spetta solo al presidente De Laurentiis: la concorrenza c’è ed è tremendamente affascinante.