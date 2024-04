Tre squadre italiane nelle semifinali delle coppe europee: notizia ufficiale che riguarda anche il Napoli

L’ufficialità è arrivata, Fiorentina e Atalanta con i loro successi mettono un punto definitivo sulla classifica ranking Uefa.

Giorno storico per il calcio italiano. La matematica ufficialità attesa da ieri, grazie al Real Madrid di Carlo Ancelotti che ha eliminato il Manchester City, è arrivata. In questo momento l’Inghilterra è terza nel ranking Uefa, mentre l’Italia ha confermato il primo posto sulla Germania. Il sorpasso dei tedeschi è matematicamente impossibile, così come quello degli inglesi, indietro di troppi punti. Il passaggio del turno di Fiorentina e Atalanta, rispettivamente in Conference League ed Europa League, insieme alla Roma che ha battuto il Milan nel doppio confronto, ha permesso all’Italia calcistica di raggiungere un traguardo che rimarrà negli annali. La notizia interessa da vicino diverse squadre di Serie A, tra cui il Napoli.

Ranking Uefa, Italia prima con cinque squadre in Champions League, il Napoli può ancora sperare

La Champions League con il nuovo format che partirà nella stagione 2024/2025 avrà cinque squadre italiane. Ciò significa che la quinta classificata di Serie A potrà partecipare alla competizione della coppa dalle grandi orecchie. Bologna, Roma, Atalanta, Napoli e Lazio si giocano quindi 2 posti, non più uno. La classifica attuale vede il Bologna quarto a 59 punti, la Roma quinta con 55 punti ma con una partita in meno (20 minuti da recuperare contro l’Udinese per il malore occorso a N’Dicka), Atalanta sesta a 51 punti, anch’essa con una partita da recuperare, quella contro la Fiorentina, ed infine Lazio e Napoli, settima ed ottavo, a 49 punti.

La stagione del Napoli potrebbe svoltare grazie a questa notizia: i 6 punti (momentanei) che separano gli azzurri dal quinto posto non sono incolmabili, considerando che mancano 6 giornate alla fine che assegneranno un massimo di 18 punti. Inoltre, i campioni d’Italia uscenti devono ancora affrontare Roma e Bologna. La possibilità di mettere pressione fino al 26 maggio a coloro che ora precedono c’è, tuttavia i risultati degli ultimi tempi sono il vero campanello d’allarme che frena gli entusiasmi.

La squadra allenata da Ciccio Calzona viene da una sola vittoria nelle ultime cinque partite, quella esterna sul campo del Monza per 2-4. Poi una sconfitta pesante per 0-3 contro l’Atalanta e tre pareggi, l’ultimo in ordine cronologico contro il Frosinone tra le mura amiche con il risultato di 2-2. La notizia della possibilità di accedere alla Champions League chiudendo quinti potrebbe regalare nuove motivazioni a capitan Di Lorenzo e compagni, che sono chiamati quanto meno a provarci, per rendere questo finale di stagione meno amaro.