Mercato Napoli, Manna ha avviato i contatti per il sostituto di Osimhen: incontro con l’agente, il giocatore gradisce la destinazione

Giovanni Manna ha già iniziato a muoversi in vista del mercato estivo del Napoli. Primi contatti con l’agente del sostituto di Osimhen: c’è la risposta del giocatore.

Il mercato estivo sarà fondamentale per il Napoli, che dovrà rivoluzionare totalmente il proprio organico per rilanciare il proprio progetto sportivo. Dopo la conquista dello scudetto, è stata completamente sbagliata la programmazione della stagione, che di conseguenza ha portato ad un risultato negativo.

Il calciomercato sarà fondamentale, visto che ci saranno diverse uscite importanti, tra cui quella di Victor Osimhen. Manna avrebbe già avviato i contatti con l’agente del sostituto del nigeriano, con il giocatore che gradisce la destinazione Napoli.

Calciomercato Napoli, scelto il sostituto di Osimhen

Poche settimane fa, Giovanni Manna è stato designato come prossimo Direttore Sportivo del Napoli. Il dirigente avrebbe già smesso di operare per il suo club attuale, ossia la Juventus, e si sarebbe messo già all’opera in vista del mercato estivo per il Napoli. Manna sa bene che in estate sarà ceduto Victor Osimhen e per questo ha già iniziato a sondare il terreno per il sostituto.

Come riporta TuttoMercatoWeb, settimana scorsa ci sarebbe stato un incontro a Milano tra Manna e l’agente di Jonathan David, che sarebbe stato designato come il sostituto di Osimhen dal futuro DS del Napoli. In questo primo incontro Manna avrebbe incassato il gradimento dell’attaccante canadese al trasferimento in Italia. Un primo segnale positivo per il Napoli, che può continuare a portare avanti dunque la trattativa per l’arrivo di David in azzurro nella prossima estate.

La notizia di TuttoMercatoWeb va a confermare l’esclusiva lanciata proprio da Marco Giordano per SpazioNapoli.it di qualche giorno fa, in cui si parlava proprio di un incontro tra Manna e l’agente di David. Dopo i vari nomi circolati in queste settimane riguardanti il sostituto di Osimhen, sarebbe arrivata la scelta del profilo ideale per gli da parte di Manna. David sarebbe il sostituto perfetto di Osimhen, con il canadese che ormai è pronto per il salto definitivo in un top club.

Il futuro Direttore Sportivo del Napoli sta allestendo già tutta la trattativa con gli agenti dell’attaccante canadese. La richiesta del giocatore sarebbe un quinquennale da 3 milioni di euro più bonus, una cifra abbordabile per il Napoli. Successivamente si preparerà l’offerta per il Lille con i soldi derivanti dalla cessione di Osimhen: il club francese non cederà il proprio gioiello per meno di 50 milioni di euro. Uno sforzo economico importante che però il Napoli potrà affrontare grazie ai soldi che incasserà dalla cessione di Osimhen.