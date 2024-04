Mercato Napoli, rivoluzione sempre più vicina: quanto sarà speso per la difesa

Sarà vera e propria rivoluzione in quel di Napoli, soprattutto nel reparto difensivo, tallone d’Achille del team azzurro in questa stagione.

Tra poche settimane, la questione allenatore in casa Napoli sarà risolta. Francesco Calzona saluterà la società azzurra, così come confermato seppur implicitamente dal diretto interessato, e farà posto a colui che cercherà di segnare la risalita del club.

Antonio Conte è il nome più desiderato dai tifosi, senza ombra di dubbio. Nonostante ciò, sono tanti i profili accostati al club: tutti nomi che, a quanto pare, avrebbero già dato la loro disponibilità ad accettare l’incarico, insomma, ci sarà ancora da attendere, forse la fine del campionato, per avere notizie concrete a tal riguardo. Una scelta che, giocoforza, influenzerà anche le mosse del Napoli sul mercato estivo..

Napoli, che stravolgimento in difesa: le ultime sul reparto arretrato azzurro

Una volta archiviata la questione legata al tecnico e al futuro direttore sportivo, con Manna che pare ormai già virtualmente al timone del club, si passerà al campo. Un rettangolo verde che sarà oggetto di una rivoluzione che in larga parte ricorderà quella messa in atto nell’estate del 2022, preambolo del terzo scudetto partenopeo.

Ci sarà da attuare un restyling, soprattutto nel reparto arretrato, vero e proprio tallone d’Achille del team, dato confermato anche con la Roma, dove a discapito di una prestazione importante, le solite amnesie difensive hanno condannato gli azzurri all’ennesimo pareggio.

Di questo avviso è La Gazzetta dello Sport, che nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sui possibili movimenti del Napoli nel proprio reparto arretrato. Juan Jesus e Leo Ostigard, secondo quanto riportato dalla rosea, potrebbero infatti lasciare Napoli, lasciano spazio a ben due acquisti, coloro che dovrebbero colmare il buco lasciato scoperto da ormai 12 mesi, quando avvenne la cessione di Minjae Kim, miglior difensore della Serie A 2022 – 23, lasciato partire forse troppo a cuor leggero.

Secondo la Gazzetta, sarebbero due i nomi su cui il Napoli è maggiormente orientato, uno è Martinez Quarta, difensore della Fiorentina e della nazionale argentina. Il centrale, ormai presenza costante del massimo campionato italiano, potrebbe essere affiancato da Hancko, difensore del Feyenoord, compagine olandese con cui è salito alla ribalta nel corso di questo campionato.

Due nomi importanti, con valutazioni altrettanto considerevoli: per accaparrarseli entrambi, potrebbero volerci ben 40 milioni d’euro. Una cifra importante, ma nelle disponibilità del Napoli, che la prossima estate si ritroverà tra le mani un tesoretto non indifferente derivante dalla cessione di Victor Osimhen, che attraverso la propria clausola lascerà in dote al club tra i 120 ed i 130 milioni. Il tutto, considerando che le cessioni in estate potrebbero essere molteplici e che, dunque, potrebbe arricchire ulteriormente il tesoretto a disposizione del club di Aurelio De Laurentiis.