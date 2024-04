Alvino: “Conte? Si sta correndo un rischio”, poi annuncia il nome nuovo per l’attacco

Antonio Conte è il nome che scalda di più i tifosi in casa Napoli. Carlo Alvino ha rilasciato le ultime in merito al tecnico pugliese.

Antonio Conte e il Napoli: sono ormai frequenti i rumors che accostano l’ex CT della Nazionale alla panchina azzurra. Il tecnico pugliese, ex bandiera della Juventus, è fermo da circa un anno dopo il saluto polemico con il Tottenham. Secondo molti addetti ai lavori, la corte sfrenata di Aurelio De Laurentiis, grande amico del tecnico, avrebbe sortito gli effetti sperati, ricevendo l’assenso di quest’ultimo.

Un sì che non avrebbe portato ancora a un affondo decisivo, in virtù delle riflessione che lo stesso numero uno azzurro starebbe portando avanti. Il numero uno degli azzurri vuole sostanzialmente vederci chiaro sulla tipologia di profilo su cui vuole puntare per tentare di ritornare quanto prima competitivi.

Ultime SSC Napoli: le novità sull’allenatore

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato delle dichiarazioni su Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. Alvino non ha nascosto il proprio pensiero in merito alla trattativa tra De Laurentiis e Antonio Conte, mettendo in guardia la società da un rischio:

“L’allenatore non è stato definito ancora, peserà molto il pensiero del nuovo direttore sportivo, che non può essere annunciato ma già lavora per il Napoli. Insomma, De Laurentiis avrà l’ultima parola, ma in questo caso si affiderà molto a Manna. I radioascoltatori nel sondaggio che abbiamo lanciato pare preferiscano nettamente Conte, io credo che si debba sperare unicamente nella miglior scelta della società. Sono convinto che nel caso in cui venisse scelto un altro allenatore, i tifosi accuserebbero la società di essersi mossa su un piano B, di conseguenza attaccandola”.

Insomma, un rischio concreto quello di partire con il piede sbagliato secondo Alvino, che ha poi citato altri casi simili, casi molto celebri:

“Dopo il pluridecorato Benitez arrivò Sarri tra le polemiche, lo stesso Spalletti veniva dipinto da molti come uno sprovveduto, insomma, bisognerà valutare con il tempo. Rudi Garcia? Fu suggerito da Micheli, che sbagliò scelta. Attendiamo comunque, al termine del campionato si conoscerà il nome definitivo del nuovo tecnico” .

Calciomercato Napoli: suggestione dalla MLS per l’attacco

Infine, Carlo Alvino ha lanciato una nuova indiscrezione di calciomercato, rendendo noto un nome ad oggi sconosciuto che sarebbe finito nel mirino di Giovanni Manna, che attende a sua volta di essere ufficializzato dal club partenopeo: “Da quanto mi risulta il Napoli sta pensando a Talles Magno del New York City come nome per il nuovo centravanti”.

Settimane roventi in casa Napoli su ogni fronte, con la speranza da parte dei supporters azzurri che tutto sia chiaro quanto prima per pensare, si spera, con ottimismo e voglia di rivalsa alla prossima annata.