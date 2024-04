“Ostigard più 25 milioni”: offerta a sorpresa del Napoli per un big della Serie A!

Leo Ostigard con ogni probabilità lascerà Napoli; l’ex Genoa potrebbe essere utilizzato come contropartita tecnica per un big della Serie A.

Il Napoli lavora, difatti, già al futuro. La stagione 2023 – 24 si chiuderà a breve, segnando uno dei campionati peggiori, se non il peggiore degli ultimi dieci anni in casa azzurra. Una squadra partita per difendere il proprio tricolore e che invece rischia addirittura di finire fuori dall’Europa, interrompendo una striscia record decennale di partecipazioni consecutive.

Una situazione sicuramente delicata in casa partenopea, che si è mostrata tale nella gestione delle varie scelte di mercato, oltre che degli allenatori stessi (ben tre in una singola annata, ndr). Per questo motivo, nella prossima estate serve un segnale forte, a prescindere da chi sarà il prossimo tecnico degli azzurri e che dovrà arrivare anche dal mercato, con il reparto difensivo osservato in maniera particolare.

Calciomercato Napoli: l’idea per arrivare al big della Serie A

Uno dei buchi più clamorosi è stato quello riguardante la mancata sostituzione di Minjae Kim, miglior difensore dell’annata 2022 – 23 in Serie A. Il coreano, lasciato partire forse troppo a cuor leggero, non ha mai ricevuto un degno erede, addirittura il Napoli scelse di optare per Natan, difensore giovane e senza alcuna esperienza in Europa, arrivato a pochi giorni dall’esordio in campionato.

Oggi, a ormai un anno di distanza, la società pare si sia finalmente convinta della necessità di intervenire nella zona centrale della difesa, evitando di perseverare nel proprio errore come accaduto anche a gennaio. Secondo quanto riportato da Valter De Maggio sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, nello specifico, ci sarebbe già un piano per arrivare al nuovo centrale:

“Da quanto mi risulta, il Napoli è sulle tracce di Buongiorno del Torino. Il capitano dei granata vorrebbe cambiare aria e De Laurentiis avrebbe offerto a Cairo 25 milioni d’euro più il cartellino di Ostigard. Un’offerta importante, considerando inoltre che il norvegese due anni fa era stato individuato come l’erede di Bremer dalla società granata”.

Buongiorno-Napoli: le ultime novità

Da tempo, Buongiorno è uno dei nomi accostati con più forza agli azzurri. L’eventuale affare con contropartita (rappresentata in questo caso da Ostigard) in un batter d’occhio permetterebbe al Napoli non solo di trovare quel centrale principe, che manca dallo scorso maggio, ma anche di sfoltire la rosa. Ostigard, infatti, al pari di Juan Jesus e dello stesso Natan, a oggi non è certo di vestire nuovamente l’azzurro. Anzi, l’ex Genoa pare uno di quelli maggiormente indicati a cambiare aria.