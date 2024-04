Mertens e il piccolo Ciro sempre più napoletani: le immagini da Ischia emozionano tutti – VIDEO

Dries Mertens e Napoli, un amore indissolubile, nonostante la distanza importante tra il belga e la città partenopea.

Dries Mertens resterà sempre legato indissolubilmente al Napoli. Il belga, arrivato quasi da perfetto sconosciuto nel 2013, nel giro di pochi anni è entrato nelle grazie di tifosi e città. Grandi giocate, colpi unici che avevano fatto innamorare anche un certo Maradona, ma anche e soprattutto quella capacità unica di immergersi insieme alla propria consorte nel nuovo contesto abitativo.

Dopo ben nove anni, un po’ a sorpresa, il belga ed il Napoli hanno deciso di separarsi, complice la decisione di Aurelio De Laurentiis di dare una svolta al proprio club attraverso una vera e propria rivoluzione, quella che ha consegnato lo scudetto alla città. Un restyling che non ha fatto sconti: non fu solamente Mertens a lasciare dopo anni l’ombra del Vesuvio: Insigne, in squadra dalle giovanili, Koulibaly, arrivato otto anni prima, sino ad Ospina, ormai vero e proprio leader dello spogliatoio, furono davvero in tanti ad esser messi “da parte”.

Mertens – Napoli: amore infinito, le immagini del belga con il figlio sono fantastiche

Nonostante ciò, Dries Mertens, a differenza dei sopracitati colleghi, non ha perso occasione per tornare in città, in quella che nello specifico ancora oggi definisce casa sua. Emblematica la scelta di tenere la casa a Palazzo Donn’Anna, dove Dries ha vissuto nel suo periodo di permanenza in azzurro.

Una casa che ha visto più volte il belga ritornare nel corso degli ultimi ventiquattro mesi, in compagnia dell’inseparabile moglie e del piccolo Ciro Romeo. Già, perché come se non bastasse, Mertens nel 2022 scelse di chiamare così il proprio primogenito, registrandolo all’anagrafe con il soprannome che la città di Napoli aveva affibbiato a lui stesso. Una storia incredibile, soprattutto nel calcio moderno.

Proprio attraverso i social, sono circolate le immagini che hanno commosso tutti i tifosi e che vedono Mertens condividere un momento a dir poco poco toccante con il piccolo Ciro Romeo, sulla spiaggia di Ischia. Di seguito, il video pubblicato sul sopracitato social, che immortala Mertens camminare tenendo teneramente la mand di Ciro:

Insomma, immagini meravigliose quelle pubblicate dal belga, a rafforzare il sentimento d’amore comune che lega e legherà per sempre Mertens alla città di Napoli. Una storia che forse avrebbe meritato un epilogo diverso, nonostante ciò, nulla è riuscito a scalfire questo sentimento.