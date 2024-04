Ultim’ora da Castel Volturno, scarico in palestra per due big: le ultime su Zielinski

Riprendono gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center per il Napoli, a due giorni al pareggio con la Roma. Le ultime da Castel Volturno.

Crolla ogni scenario di chiusura in bellezza in casa Napoli, dove il pareggio all’ultimo minuto maturato contro la Roma ha tagliato ancora di più in due le gambe degli azzurri. Ennesimo stop, errori tecnici e presunti litigi interni allo spogliatoio hanno infatti frenato ulteriormente la corsa partenopea verso un posto in Europa, con lo spettro dell’ottavo posto che oramai incombe pesante. Lunedì 6 maggio, il Napoli sarà quindi chiamato a rifarsi in trasferta contro l’Udinese, dove quasi 365 giorni fa gli azzurri si laurearono Campioni d’Italia.

Un’eternità se si pensa all’attuale situazione partenopea, con i calciatori rientrati quest’oggi in campo proprio per prepararsi all’incontro. Le ultime sugli infortunati.

Ultime notizie SSC Napoli: comunicato ufficiale da Castel Volturno

Dopo il pareggio contro la Roma, dal sapore di sconfitta visto l’andazzo del match, il Napoli è rientrato in campo all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno. Ripresi quindi gli allenamenti in vista della trasferta contro l’Udinese, fondamentale se si vuole lasciare l’ottava piazza in classifica. La società azzurra ha quindi rilasciato da poco il comunicato ufficiale su quanto svolto dai calciatori partenopei sul campo d’allenamento, con nuovi aggiornamenti che spuntano circa gli infortuni partenopei.

Nel consueto report quotidiano a margine dell’allenamento degli azzurri, la SSC Napoli ha svelato le ultime novità a tal riguardo. Secondo quanto si apprende dal sito ufficiale dei partenopei, Kvaratskhelia e Osimhen hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Terapie, invece, per Piotr Zielinski, che già è stato costretto a dare forfait in occasione del match contro la Roma. Terapie e lavoro personalizzato in palestra e campo per Pierluigi Gollini.

Il report della SSC Napoli del 30 aprile

Di seguito, il comunicato apparso sul sito ufficiale della SSC Napoli in seguito all’allenamento: