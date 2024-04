De Laurentiis si esalta: il commento del presidente dopo Monza-Napoli

Aurelio De Laurentiis carica la squadra dopo la vittoria di Monza. Il presidente del Napoli esalta la prestazione dei ragazzi di Calzona.

Il Napoli ritrova il sorriso con una vittoria all’U-Power Stadium contro il Monza di Raffaele Palladino. Dopo la pesante lezione impartita dall’Atalanta, gli azzurri di mister Francesco Calzona sono tornati al successo in occasione del 31esimo turno di Serie A, facendo la voce grossa in terra brianzola. La formazione partenopea, dopo aver chiuso la prima frazione sotto nel punteggio, ha ribaltato l’economia del match nella ripresa, nel corso della quale ha dettato legge. Grazie ad un secondo tempo sontuoso, il Napoli è riuscito a cambiare lo spartito del match, chiudendo i giochi sul punteggio di 4-2. Poker gli azzurri hanno costruito con i gol di Osimhen, Politano, Zielinski e Raspadori.

È un successo di vitale importanza quello raccolto dal Napoli di Calzona a Monza, tre punti che permettono agli azzurri di mantenere vive le speranze legate all’Europa. Con la vittoria di quest’oggi, i partenopei hanno scavalcato la Lazio in classifica, andata ko nel derby di Roma, prendendosi di diritto la settima posizione in classifica. La squadra partenopea è momentaneamente a -2 dall’ultima casella per l’Europa, in attesa di Cagliari-Atalanta. Tuttavia, i bergamaschi, sesti a quota 50 punti, hanno ancora una gara da recuperare contro la Fiorentina. La strada per l’Europa è tutta in salita in casa Napoli, ma il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiisc resta fiducioso.

De Laurentiis esalta la prestazione del Napoli di Calzona

L’ottima prestazione messa in mostra dalla squadra di mister Francesco Calzona a Monza, non è passata inosservata agli occhi del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli ha tenuto a rimarcare la prova del suo club attraverso il consueto tweet post gara, diffuso di fatto sul proprio account “X”.

Dopo la roboante vittoria del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha esaltato la prova degli azzurri in Brianza, rilanciando le proprie ambizioni in ottica Europa in vista delle prossime gare di campionato: “Abbiamo dimostrato di non meritare la classifica che abbiamo. Avanti così per le prossime sette sfide verso l’Europa!”.

Nonostante l’attuale posizione in classifica e il fatto che mancano solo sette giornate dalla fine del campionato, il presidente Aurelio De Laurentiis crede ancora nella possibilità di qualificarsi all’Europa. Dopo 14 anni consecutivi nelle competizioni continentali, il rischio che il Napoli rimanga fuori dai tornei UEFA resta alto. Gli azzurri di Francesco Calzona proveranno ad invertire le proprie sorti in quest’ultimo scorcio di campionato per regalare alla piazza la permanenza nelle competizioni europee, ma molto dipenderà dalle dirette concorrenti. Per il Napoli, quindi, saranno 7 finali: i ragazzi di Calzona andranno a caccia dell’impresa nei match contro Frosinone, Empoli, Roma, Udinese, Bologna, Fiorentina e Lecce.