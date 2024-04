Di Lorenzo in affanno, svelato il motivo: due dati scagionano il capitano del Napoli

La stagione del Napoli è sicuramente disastrosa, con molti azzurri che sono calati in maniera esponenziale. Tra questi viene accostato anche Di Lorenzo, ma il capitano azzurro viene scagionato da due dati.

Ai nastri di partenza di questa stagione, ci si aspettava che il Napoli potesse ripetere – o quantomeno avvicinarsi – a quanto fatto nell’anno precedente, in cui è arrivato lo scudetto. Purtroppo però così non è stato, con gli azzurri che hanno deluso sotto ogni punto di vista.

Tra i giocatori finiti nel vortice delle critiche c’è anche Giovanni Di Lorenzo, accusato di esser crollato rispetto al rendimento della scorsa stagione. Analizzando due dati in particolare, il capitano del Napoli viene scagionato da queste accuse.

Di Lorenzo in difficoltà: due dati scagionano il capitano del Napoli

In questa stagione, il Napoli è crollato in maniera clamorosa dopo la conquista dello scudetto, seppur la squadra sia per 10/11 la stessa dell’annata passata. Diversi azzurri hanno avuto un crollo vertiginoso, a tal punto da farli sembrare irriconoscibili. Tra gli azzurri maggiormente criticati c’è anche il capitano Di Lorenzo. Prendendo in esame i dati della stagione 2022/2023 con quelli della stagione attuale, si può notare come sia cambiato il rendimento del capitano azzurro a causa del declino della squadra. Nonostante ciò, Di Lorenzo viene scagionato dalle accuse grazie a due dati nello specifico, che possiamo vedere nel grafico sul portale DATAMB.

Di i dati emersi nel grafico DATAMB, che va a paragonare il rendimento di Giovanni Di Lorenzo nella stagione 2022/2023 con quelli della stagione 2023/2024:

Azioni difensive 2022/2023: 9.9

Duelli difensivi 2022/2023: 16.2%

Progressione con e senza palla 2022/2023: 32.0%

Assist previsti 2022/2023: 72.8%

La differenza sostanziale tra la stagione passata e quella attuale è nelle azioni difensive e nei duelli difensivi, che sono aumentati in maniera esponenziale in questa stagione. Questi due dati testimoniano le difficoltà di Di Lorenzo, che è costretto a compiere maggiori azioni difensive rispetto a quelle della passata stagione, che erano praticamente molto poche. Un altro dato che evidenzia l’affanno a cui è costretto Di Lorenzo è quello sulle progressioni con o senza palla, che sono raddoppiate rispetto all’anno precedente, e ciò crea un maggiore dispendio energetico. Nonostante una stagione comunque difficile, Di Lorenzo vede aumentare i numeri riguardanti gli assist previsti. Purtroppo però l’incisività degli attaccanti del Napoli è molto al di sotto rispetto ai numeri della passata stagione. Dunque questi dati scagionano il capitano del Napoli dalle critiche feroci, visto che le fatiche sono a causa della maggiore esposizione degli azzurri agli attacchi avversari rispetto all’anno scorso.