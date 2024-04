Lindstrom sarà ceduto? Filtra la decisione del Napoli: la scelta

Jesper Lindstrom è stato l’oggetto misterioso del calciomercato del Napoli: cosa trapela sul suo futuro in azzurro.

In estate sarà rivoluzione vera e propria in casa Napoli. Saranno in tantissimi a lasciare la maglia azzurra, un po’ come accaduto ormai due estati fa, quando salutarono parecchi senatori la società con cui erano diventati grandi, consegnando a Spalletti il team che avrebbe poi sotto la sua sapiente guida vinto lo scudetto.

Aurelio De Laurentiis è conscio dei propri errori ed è in fase di programmazione per la prossima stagione: direttore sportivo, allenatore e appunto calciatori. Ci sarà tantissimo da cambiare in quel di Napoli e non mancano le gatte da pelare. Uno dei calciatori su cui ci saranno delle valutazioni è senza dubbio Jesper Lindstrom, calciatore che in quest’annata così difficilmente non è riuscito a imporsi.

Lindstrom – Napoli, futuro definito per il danese? Le ultime news di calciomercato

Chi resta e chi andrà via al termine della stagione in corso? Ad oggi la cessione più certa è quella di Victor Osimhen, come dichiarato esplicitamente dallo stesso attaccante oltre che De Laurentiis nel corso delle interviste post rinnovo.

Il nigeriano non sarà il solo a salutare Napoli però. A fare il punto della situazione è il portale tuttomercatoweb.com, secondo cui Simeone, suo compagno di reparto, vuole infatti giocare di più e cercherà di cambiare aria. Situazione analoga per Raspadori, anche se ovviamente non verranno accontentati tutti. Politano e Ngonge, invece, sembrano quelli su cui la società è più orientata ad una riconferma. E Lindstrom? Il danese, arrivato in pompa magna la scorsa estate, quando il Napoli sborsò circa 30 milioni per accaparrarselo, non è mai riuscito ad emergere, risucchiato dal vortice negativo della squadra.

Nonostante ciò, secondo la medesima fonte, all’ex Eintracht potrebbe essere data una nuova opportunità. Una sorta di “chiamata alla riscossa”, si legge, per quello che resta un investimento importante per una società da sempre molto attenta a far quadrare i conti. In ogni caso, risulterà decisivo il parere della nuova guida tecnica.

Una guida tecnica che dovrebbe essere ufficializzata al termine di questo campionato, ossia tra poche, pochissime settimane. Insomma, ancora un po’ d’attesa e i tifosi partenopei conosceranno il loro nuovo condottiere e le annesse strategie societarie, con tanti nomi (anche eccellenti) finiti sotto la lente d’ingrandimento del Napoli che sarà.