Che sorpresa per Sarri, quale squadra potrebbe allenare in Serie A

L’ex tecnico del Napoli Maurizio Sarri, dopo l’addio alla Lazio, è ancora senza panchina. Una nuova ipotesi lo vede proiettato alla guida di un’altra squadra di Serie A.

Maurizio Sarri non è più il tecnico della Lazio ed è senza panchina da più di un mese. L’ex mister di Juventus, Chelsea e Napoli lo scorso 13 marzo ha rassegnato le proprie dimissioni alla società capitolina del presidente Claudio Lotito, sostituito da Igor Tudor. Il tecnico toscano, complice la stagione deludente che stava vivendo alla guida dei biancocelesti, ha deciso di fare un passo indietro, terminando anzitempo il contratto che lo legava alla Lazio fino al 2025. Tra le varie ipotesi sul suo futuro, nella giornata odierna è apparsa un’indiscrezione che lo vede in corsa per una nuova panchina di Serie A.

Sarri, il Torino punta forte il tecnico toscano per il post Juric

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Stampa, Il Torino sogna Maurizio Sarri come post Ivan Juric, che al termine della stagione saluterà i granata:

La lista dei candidati è ricca, l’idea più suggestiva porta al profilo di Maurizio Sarri. Il tecnico che ha lasciato la Lazio senza preavviso rinunciando a più di un anno di contratto a Torino è già stato: uno scudetto vinto alla guida della Juve, ma con la Juve l’empatia non è mai scattata e il rapporto si è consumato in un attimo. Sarri inoltre è assistito da chi cura gli interessi degli stessi Ricci e Bellanova e da chi ha curato l’operazione Bremer alla Juve

Dopo i tanti anni di gavetta nelle serie minori, Sarri ha dimostrato di essere un grande allenatore. È riuscito ad imporsi in palcoscenici importanti, vincendo l’Europa League con il Chelsea nel 2019 e poi lo scudetto con la Juventus nel 2020. Prima ancora ha fatto sognare la piazza di Napoli per tre stagioni consecutive, dove ha stabilito il record di punti, 91, nell’annata 2017/2018, senza riuscire a vincere alcun trofeo.

Il Torino per Sarri rappresenta un possibile trampolino di lancio. La squadra allenata da Juric è da qualche stagione che lascia ben sperare salvo poi non riuscire a compiere l’ultimo salto che la consacrerebbe come pretendente ad un piazzamento europeo. Facendo bene con i granata, il sessantacinquenne nato a Bagnoli potrebbe guadagnarsi l’interesse di un ultimo grande club, prima di ritirarsi definitivamente dal mondo del calcio, che da tempo pare non gli trasmetta più le emozioni di un tempo.

Anche dalla Premier League non mancano interessi per Sarri. Infatti, come riportato da tuttomercatoweb.com, West Ham e soprattutto Newcastle ci starebbero facendo un serio pensiero.