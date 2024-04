Il Napoli ha deciso di puntarci: importante promessa e rinnovo del contratto

Ultime fasi della stagione, il Napoli è chiamato a prendere scelte importanti. Un calciatore è pronto a giocarsi le sue carte in vista del prossimo anno.

Ultime otto partite di Serie A e poi sarà rivoluzione. Il Napoli, che ha ampiamente deluso le aspettative di inizio anno, è chiamato a ritrovare se stesso. Il ricordo di quella squadra che ha dominato in lungo e in largo in Italia nell’anno del terzo scudetto è ormai svanito, alla presidenza il compito di rifondare dopo una stagione travagliata sotto tutti i punti di vista. Diversi calciatori saluteranno: alcuni già lo hanno fatto, come Zielinski, promesso sposo dell’Inter; altri l’hanno lasciato intendere, come Osimhen (PSG e Chelsea le candidate numero uno). Per uno che va c’è sempre uno che arriva, e il presidente De Laurentiis può pescare tra i rientri da i prestiti che scadono il prossimo giugno.

Napoli, Folorunsho rientra alla base per restarci, idea rinnovo

Dopo il prestito all’Hellas Verona di questa stagione, secondo quanto appreso oggi dal Corriere del Mezzogiorno, Michael Folorunsho è destinato a tornare al Napoli per restarci. Dopo una stagione da protagonista indiscusso, e dopo la convocazione con l’Italia di Spalletti, che è stata la ciliegina sulla torta, al termine della stagione farà appunto rientro a Castel Volturno per restare, con la società che al momento non sembra voglia privarsi nuovamente di lui. Anzi, secondo il quotidiano il patron azzurro sta pensando ad un adeguamento contrattuale per lui.

Il centrocampista romano classe ’98 ha sbalordito tutti, rendendosi autore di una stagione da incorniciare. Con la maglia gialloblù dell’Hellas Folorunsho ha totalizzato 30 presenze con 4 gol e 1 assist all’attivo. Ciò che ha stupito maggiormente è la costanza di rendimento che ha saputo offrire sin qui nell’arco della stagione: un tutto campista moderno capace di fermare gli avversari e trasformare rapidamente l’azione da difensiva ad offensiva, allo stesso tempo mezz’ala di inserimento capace di realizzare gol di pregevole fattura, come la perla al volo da fuori area contro la Juventus, ricordando, per uno strano scherzo del destino, una rete incredibile del francese Zidane, ex Juve.

All’età di 26 anni, dopo tanta gavetta tra le serie minori, Folorunsho è pronto per essere protagonista in una grande squadra come il Napoli, e potrebbe rappresentare il sostituto ideale di Zielinski che a giugno lascerà il capoluogo campano dopo 8 anni. La dirigenza lo sa, e non vuole commettere lo stesso errore della scorsa estate, quando l’ha lasciato partire in prestito con troppa leggerezza.