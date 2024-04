Osimhen, post polemico sui social: che risposta contro le critiche! – FOTO

Messaggio criptico da parte di Victor Osimhen sul suo profilo Instagram ufficiale: frecciatina contro le critiche del nigeriano?

Il Napoli ha perso un’occasione d’oro nell’ultima giornata di Serie A. Gli azzurri, infatti, complice il pareggio maturato al termine dei 90 minuti contro il Frosinone, non hanno approfittato dei passi falsi delle dirette concorrenti.

Il 32° turno di Serie A, è stato molto anomalo. Oltre al pareggio tra Napoli e Frosinone, infatti, sono arrivati al sette pareggi. Solo la Lazio e il Lecce, infatti, sono riuscite ad imporsi sugli avversari. Questo significa che tutte le squadre in lotta per l’Europa hanno perso punti importanti. Se il Napoli fosse riuscito a vincere, dunque, avrebbe conquistato due punti preziosissimi in chiave qualificazione alla prossima Champions League.

Ancora una volta, a complicare il match contro il Frosinone, è stata la fase difensiva del Napoli. Oltre agli ormai noti problemi difensivi, anche l’attacco ha faticato più del previsto. Sono state almeno cinque le grandi occasioni da gol fallite dal Napoli nel corso del match.

Osimhen polemico sui social: risposta alle critiche

Il protagonista degli errori, in più di un occasione, è stato Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano, infatti, ha fallito almeno due gol a tu per tu con Turati che sono costati carissimo al Napoli. Per il nigeriano, dunque, un pomeriggio amaro nonostante il gol siglato del momentaneo 2-1.

Su Osimhen, subito dopo il match, sono piovute tantissime critiche da parte dei tifosi azzurri. E chissà che il post apparso sul profilo Instagram in questi minuti non sia proprio un messaggio di risposta alle medesime.

Di seguito quanto evidenziato:

“Sono troppo grande per preoccuparmi delle persone a cui piaccio e di quelle a cui non piaccio. Ho delle cose da fare. Se voi mi volete bene, io vi voglio bene, Se voi mi supportate, io vi supporto. Se non vi piaccio, non me ne frega un ca**o. La vita va avanti”.

Un messaggio criptico da parte del nigeriano, che spesso usa i social per esprimere il suo punto di vista, a volta creando anche polemiche. L’attaccante azzurro, inoltre, è stato uno dei giocatori più dispiaciuti per il risultato contro il Frosinone. Mentre tutta la squadra è tornata negli spogliatoi a fine partita, Osimhen è rimasto sul prato del Maradona ed è apparso molto sconsolato e con le mani sui fianchi. Nonostante gli errori e l’addio sempre più vicino, Osimhen, dunque, ha dimostrato ancora una volta di voler dare tutto sul campo per provare a vincere il più possibile.

Di seguito il post Instagram: