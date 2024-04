Chi ha consigliato Garcia a De Laurentiis: svelata la verità!

Nuovo retroscena in casa Napoli. Il presidente De Laurentiis, per la scelta iniziale di affidare la panchina a Rudi Garcia, è stato consigliato da un suo fedele collaboratore.

Il Napoli nel corso della stagione ha avuto modo di cambiare tre volte la guida tecnica, suo malgrado. Mister Ciccio Calzona, l’ultimo arrivato, sta cercando di porre rimedio alle problematiche evidenziatesi con Walter Mazzarri e Rudi Garcia, rispettivamente secondo e primo allenatore della travagliata stagione azzurra. Tanti i difetti di fabbrica della rosa versione 2023/2024, venuti a galla sin dalle prime giornate di campionato sotto la guida del tecnico ex Al-Nassr. La scelta di puntare sul sessantenne francese, come successore di Luciano Spalletti, ha fatto storcere il naso a parecchi tifosi sin dal primo giorno. Un retroscena, emerso nelle ultime ore, spiegherebbe come mai il Napoli abbia deciso di scommettere sul classe ’64 la scorsa estate.

Napoli, Rudi Garcia allenatore sotto consiglio di Maurizio Micheli

Il giornalista Umberto Chiariello, nel corso della giornata odierna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Napoli Centrale, in cui ha ripercorso le tappe che hanno portato il presidente De Laurentiis a scegliere come allenatore Garcia la scorsa estate:

Quest’estate De Laurentiis ha avuto 4 rifiuti: ha avuto no da Motta, da De Zerbi, da Luis Enrique e da Nagelsmann. A quel punto De Laurentiis stava valutando Sousa, ma durante queste valutazioni ha scelto Garcia su consiglio di Maurizio Micheli, a sua volta consigliato da Walter Sabatini.

La scelta, col senno di poi, non ha portato ai risultati sperati. Garcia fu esonerato dal Napoli ufficialmente lo scorso novembre, dopo la sconfitta in casa al Maradona per 0-1 contro l’Empoli. Al suo posto tornò a gran sorpresa Walter Mazzarri, nuovo allenatore azzurro dopo 10 anni dall’ultima volta.

A Garcia, poco dopo l’annuncio del ritorno di Mazzarri sulla panchina partenopea, vennero riservate poche righe sul sito ufficiale del club, sintomo di un amore mai sbocciato da parte del patron azzurro nei confronti del francese. Con un tweet Garcia espresse il suo malumore. Nessun riferimento al presidente o ai calciatori, solo un breve pensiero di ciò che non riuscì a portare a termine:

“Non era così che immaginavo di salutare i tifosi napoletani che hanno supportato la mia avvenuta dal primo giorno. A loro, ai giocatori e alle persone vicine alla squadra va un mio sincero grazie ed un in bocca al lupo per il prosieguo in campionato e in Champion League”.

Difficile stabilire di chi fosse realmente la colpa, e a conti fatti il Napoli di Garcia era quarto in classifica, un piazzamento che ad oggi varrebbe oro per le casse del club.