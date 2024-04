Nessuno lo dice, ma Fedele non ha dubbi: qual è il vero difetto di Calzona

Si apre ancora il dibattito sulla stagione del Napoli dopo il pareggio con il Frosinone, individuato il vero difetto di mister Calzona.

Un campionato decisivo negativo da parte del Napoli, con gli azzurri che hanno perso contro il Frosinone l’ennesima occasione per accorciare in classifica. Infatti tutte le dirette concorrenti per la zona Champions League hanno pareggiato (in attesa che la Roma termini la gara con l’Udinese dal risultato di 1-1 partendo dal 71esimo minuto). Un amaro in bocca che i tifosi, ma anche la stessa società, faticano a mandare giù.

Sul banco degli imputati, oltre alla società con il presidente Aurelio De Laurentiis, ci finiscono anche i calciatori – che sembrano aver mollato mentalmente – e lo stesso allenatore Francesco Calzona. Alcune sue scelte nelle ultime gare non hanno propriamente convinto. L’ex dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Radio Marte parlando dei difetti del tecnico azzurro, che nessuno sottolinea.

Calzona non sa leggere le partite, questo il difetto dell’allenatore del Napoli secondo Enrico Fedele

Ecco quanto evidenziato:

È lo stesso Napoli di questa stagione. Il pari col Frosinone non mi sorprende. A Monza gli azzurri hanno trovato tre autentici capolavori dei suoi campioni. Il Napoli è questo, è carente anche dal punto di vista fisico. In panchina c’è un grande lavoratore di campo come Calzona, ma la partita – secondo me – non la vede. Non si possono fare le sostituzioni soltanto dopo settantotto minuti.

Dunque per Fedele uno dei difetti di mister Calzona è la poca abitudine a saper leggere la partita, probabilmente perché ha passato gran parte della carriera come vice allenatore. Dopodiché continua lanciando perplessità anche sulla condizione fisica della squadra, che nella ripresa è sembrata decisamente spenta:

Il Frosinone correva di più nell’ultima mezz’ora. Adesso De Laurentiis deve capire cosa fare con questo organico: una vera e propria rivoluzione oppure cambiare solo qualcosa. Il mio giudizio è lo stesso del post Monza. Gli azzurri hanno giocato soltanto per un quarto d’ora, Osimhen ha sbagliato due gol, ma mi è sembrata una squadra con la testa altrove. Calzona è un ottimo secondo, ma fare l’allenatore è altro.

L’avventura di Francesco Calzona sulla panchina del Napoli difficilmente proseguirà. Il presidente Aurelio De Laurentiis sta già sondando varie piste per trovare il tecnico al quale affidare la squadra. In cima alla lista dei desideri c’è sempre il nome di Antonio Conte, seguito poi da tante altre idee come quelle di Pioli, Italiano o Gasperini. Eppure bisogna restare in allerta, le sorprese – soprattutto con De Laurentiis – sono sempre dietro l’angolo.