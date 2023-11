Esonero Garcia, chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? I migliori senza squadra

Rudi Garcia non sarà più l’allenatore del Napoli, la scelta è stata fatta: chi sono i migliori tecnici svincolati che potrebbero prendere il suo posto sulla panchina azzurra?

Rudi Garcia ha le ore contate, il suo addio al Napoli è ormai scontato. Un feeling mai scoccato con giocatori, tifoseria e ambiente. Prestazioni incolori e deludenti, una squadra magnifica snaturata e portata a perdere tutti i suoi punti di riferimento. Arrivati a questo punto, la separazione è inevitabile.

Decisiva è stata l’ultima sconfitta in casa, la terza in campionato al Maradona, contro un Empoli che prima di ieri era penultimo in classifica con soli 7 punti conquistati e quattro reti segnate (peggior attacco della Serie A). L’ingresso del presidente Aurelio De Laurentiis nello spogliatoio a fine primo tempo ha delegittimato definitivamente il tecnico, scavalcato ancora una volta e di fatto “esonerato” già all’intervallo.

Ora bisogna pensare a un sostituto, con la sosta per le nazionali che aiuta la società, avendo più tempo per prendere una decisione giusta. Il nome in pole sembra essere quello di Igor Tudor, rimasto libero dopo l’ultima esperienza al Marsiglia nella scorsa stagione.

Nuovo allenatore Napoli, chi sono i migliori svincolati

Igor Tudor è però solo uno dei tanti nomi circolati in ottica Napoli negli ultimi mesi. Sin da quando bisognava scegliere il post Spalletti, erano diversi gli allenatori senza squadra che facevano gola ai tifosi partenopei. Da quando la panchina di Rudi Garcia ha iniziato a traballare, però, l’allenatore richiesto dalla tifoseria è sempre stato Antonio Conte, senza squadra da marzo dopo la rescissione con il Tottenham.

Altri allenatori attualmente senza squadra e accostati periodicamente al Napoli sono due ex azzurri: si tratta di Fabio Cannavaro e Walter Mazzarri. Il Pallone d’Oro del 2006 ha allenato solo il Benevento in Italia, senza essersi mai seduto su una panchina di Serie A, mentre Mazzarri è fermo da maggio 2022 dopo l’esonero con il Cagliari. Non solo Cannavaro e Mazzarri, sono tanti gli italiani svincolati: Davide Ballardini, Marco Giampaolo, Paolo Zanetti, Cristian Stellini, Giuseppe Iachini, Luca Gotti e altri ancora.

Per quanto riguarda allenatori stranieri, il migliore di tutti è senza dubbio Zinedine Zidane, stranamente senza squadra dal 2021. Allenatori dall’estero accostati al Napoli sono stati, invece, l’argentino Marcelo Gallardo, l’ex Salernitana Paulo Sousa e lo spagnolo Julen Lopetegui.

Ci sono parecchi allenatori in cerca di squadra, ma Aurelio De Laurentiis sembra deciso nel virare verso Igor Tudor: i prossimi giorni (se non addirittura prossime ore) saranno decisivi.