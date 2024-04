Novità Conte, non è convinto del Napoli: la richiesta fatta a De Laurentiis

Tanti dubbi nella testa di Antonio Conte, ancora non pienamente convinto dal progetto del Napoli e dall’offerta di De Laurentiis. Pessimismo nell’aria riguardo il matrimonio tra le parti.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dopo aver deciso di affidare l’incarico di direttore sportivo al giovane Giovanni Manna, sta cercando in tutti i modi di convincere Antonio Conte ad accettare la panchina azzurra per la stagione 2024/2025. I contatti tra le parti sono intensi da mesi, ma ad oggi la sensazione è che il tecnico salentino non sia totalmente convinto di abbracciare il nuovo progetto azzurro: tanti dubbi per l’ex Juve ed Inter, sia di natura sportiva che economica. A spiegarlo al patron azzurro è stato proprio il suo futuro ds.

Manna gela De Laurentiis, la pista Conte si raffredda

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Conte è proiettato a rifiutare nuovamente l’offerta di De Laurentiis, garantisce Manna:

Manna è stato il primo ad aver spiegato a De Laurentiis che Antonio Conte ha molti dubbi: istanze anche sull’organizzazione interna del club, che non lo convince. Una situazione appassionante e tutta da seguire. Prima o poi dovrà dare la sua risposta al Napoli ma De Laurentiis ha percepito che sarà un no. Il Napoli allora si cautela dall’eventuale, probabilissimo, terzo rifiuto di Antonio (ha già declinato l’offerta a ottobre e poi ancora a gennaio) andando su altre piste. Saranno settimane rutilanti, poi entro maggio sapremo. Ma se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi. Ecco, non c’è bisogno di citare il Gattopardo per comprendere cosa si nasconde dietro il supercasting di De Laurentiis per l’allenatore del futuro

Oltre ai dubbi di natura sportiva, come ampiamente discusso, uno degli scogli più grandi da superare affinché ci sia esito positivo nelle negoziazioni tra le parti è quello dell’ingaggio. Il tecnico italiano, nella sua ultima esperienza a Londra sponda Tottenham, guadagnava 15 milioni di sterline a stagione (oltre 17 milioni di euro). Cifre che ne hanno fatto il terzo allenatore più pagato della Premier League e il quarto al mondo, alle spalle di Simeone, Guardiola e Klopp.

Per tornare ad allenare in Italia, Conte potrebbe alleggerirsi lo stipendio: ha chiesto al patron azzurro un triennale da oltre 10 milioni a stagione per tre anni, ma il Napoli pare gli abbia offerto non più di 8 milioni più bonus, come riportato da Repubblica. Inoltre, la concorrenza non manca: Manchester United e Newcastle si sono inserite nella corsa al cinquantaquattrenne leccese. De Laurentiis valuta il da farsi, ad oggi l’ipotesi Conte sta tramontando, ma le alternative non mancano.