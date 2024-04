Clamoroso Manna, progetto pazzesco: svolta storica per il Napoli

Il Napoli è pronto ad affidarsi a Giovanni Manna in vista delle prossime stagioni, il presidente De Laurentiis lavora ad un progetto storico per il club azzurro.

Il clima in casa Napoli è tutt’altro che sereno dopo l’annata difficile. Tra le file del club azzurro c’è la necessità assoluta di effettuare una mini rivoluzione, con l’obiettivo di tornare ad essere competitivi in Italia e non solo. Tale missione non è per nulla scontata, motivo per il quale sarà necessario scegliere con attenzione il nuovo allenatore e il direttore sportivo che si occuperanno della squadra per i prossimi anni.

Il ruolo del DS, salvo clamorose sorprese, dovrebbe essere occupato da Giovanni Manna. Quest’ultimo, è attualmente in forza alla Juventus, con la quale però si potrebbe arrivare ad una rescissione contrattuale al termine della stagione. Il giovane dirigente è attualmente affiancato a Cristiano Giuntoli, ma sarebbe molto proiettato verso una nuova esperienza da protagonista in un noto club. A tal proposito, il presidente De Laurentiis è pronto ad affidargli le redini della società Campione d’Italia.

Manna, De Laurentiis valuta un progetto per l’Under 23 del Napoli

Come riportato da “Il Mattino” Giovanni Manna sarà chiamato a svolgere un ruolo fondamentale all’ombra del Vesuvio. Il prossimo direttore sportivo del Napoli dovrà occuparsi del mercato, attraverso il quale si andrà a costruire la rosa del futuro. Infatti, con ogni probabilità andrà in scena una mini rivoluzione che vedrà coinvolti i big come Osimhen, Anguissa, Di Lorenzo… ed anche i giovani in prestito come Gaetano, Cheddira, Caprile e Folorunsho. Sono tanti i nomi in bilico in casa azzurra, motivo per il quale il DS avrà il compito di puntellare la squadra a disposizione del nuovo tecnico.

Inoltre, nelle ultime ore starebbero girando voci su un nuovo progetto ideato da Aurelio De Laurentiis. Infatti, visto l’approdo di Manna in azzurro, il presidente sarebbe disposto a dare vita al progetto legato all’Under 23. Il giovane dirigente è molto esperto in materia, in quanto alla Juventus ha ingaggiato giovani talenti che attualmente sono a disposizione di Massimiliano Allegri in prima squadra. Basterebbe ripensare ai vari Yildiz, Soulé, Iling jr. e tanti altri per capire l’esperienza di Giovanni Manna acquisita nel corso degli anni a Torino.

Il dirigente firmerà un quinquennale con il club campano, in modo tale ad avere a disposizione il tempo necessario per creare un progetto importante. Inoltre, non va però dimenticato che dovrà cercare il sostituto di Victor Osimhen nel reparto offensivo azzurro.