Altro che Conte, irrompe un altro allenatore nelle idee del Napoli: arriva dalla Serie A

Settimana di riflessioni in casa Napoli, De Laurentiis pensa ad un nuovo allenatore in vista della prossima stagione con una nuova idea dalla Serie A.

Dopo il deludente pareggio casalingo ottenuto contro il Frosinone nell’incontro casalingo valido per la 32ª giornata di Serie A, il presidente De Laurentiis sta accelerando i tempi per la decisione del nuovo allenatore che guiderà il Napoli il prossimo anno. Troppi i passi falsi della squadra allenata da Ciccio Calzona, che nel lunch match di domenica ha gettato alle ortiche la possibilità di recuperare punti fondamentali nella corsa alle dirette concorrenti per l’Europa. L’ipotesi che porta ad Antonio Conte è viva più che mai, ma nelle ultime ore è apparso un nuovo nome nella lista dei candidati per la panchina partenopea che proviene da una big del campionato italiano.

Napoli, per la panchina il nuovo preferito di De Laurentiis è Gasperini.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la nuova pazza idea per la panchina dei campioni d’Italia uscenti è il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini:

Il famigerato casting di ADL, ormai un classico estivo stile Cinepanettone di Natale, ha riscoperto di recente un candidato autorevole, di carattere, regista di un calcio aggressivo, totale, spettacolare e concreto, comunque sempre fedele a se stesso: Gian Piero Gasperini. Una vecchia passione, un allenatore di 66 anni sedotto e abbandonato nel 2011: con Mazzarri c’è aria di rottura e De Laurentiis punta sul Gasp, gli fa vedere il contratto, lo blinda a casa sua, è fatta. Fino alla pace improvvisa con Walter. Tredici anni dopo, ci risiamo: c’è anche lui, mister Atalanta, nella lista-rifondazione. Appeal italiano e internazionale, a prescindere dallo show della Dea contro il Liverpool: Gasperini ha una storia, ha già battuto i Reds e anzi è l’unico italiano ad averlo fatto due volte ad Anfield. E poi, beh, è un tecnico che crede nei giovani e migliora tutti, ed è l’uomo che ha lanciato Koopmeiners e pure Ederson, due centrocampisti che piacciono al Napoli da tanto, tantissimo.

De Laurentiis ha sempre apprezzato Gasperini, tant’è che nel lontano 2011 provò a portarlo nel capoluogo campano per affidargli il suo Napoli, salvo poi fare marcia indietro e confermando Walter Mazzarri.

Il tecnico della Dea rappresenta un’ipotesi stuzzicante, che permetterebbe agli azzurri di cambiare volto in maniera totale: il 3-5-2 che ha fatto le fortune dei bergamaschi è il marchio di fabbrica di Gasperini, difficile pensare che possa abbandonarlo per il 4-3-3. Nel caso in cui il mister classe ’58 dovesse accettare una proposta dal patron azzurro, la rosa verrebbe di conseguenza rivoluzionata in toto.