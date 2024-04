Calciomercato Napoli, non solo Buongiorno e Martinez Quarta: nuovo obiettivo per la difesa

Il Napoli è pronto a rivoluzionare il pacchetto difensivo per la prossima stagione, De Laurentiis ha un nuovo nome per la difesa azzurra.

Il Napoli è pronto a cambiare pelle in difesa. Nella stagione travagliata che stanno vivendo i campioni d’Italia uscenti, la fase difensiva rappresenta il problema di maggior spessore: 40 gol subiti in 32 giornate di Serie A, troppi per una squadra che ad inizio anno ambiva a difendere il titolo appena conquistato. Il presidente De Laurentiis, insieme al suo staff, sta programmando l’acquisto di nuovi calciatori capaci di far far il salto di qualità all’intero pacchetto arretrato. Nelle ultime ore è apparso un nuovo profilo, che va ad aggiungersi ai nomi presenti da tempo nella lista dei desideri del patron azzurro.

Napoli, per la difesa oltre a Buongiorno e Quarta spunta Sanchez del Galatasaray

In difesa al Napoli piace tanto Alessandro Buongiorno. Il centrale ventiquattrenne del Torino è già stato cercato in inverno dalla dirigenza azzurra, ma al capitano granata non mancano le pretendenti: Inter e Milan sono vigili su di lui. Anche Lucas Martinez Quarta è un profilo che piace molto. Il ventisettenne argentino, alla Fiorentina dal 2020, si è reso protagonista di una stagione più che positiva con la maglia viola. La novità è un’altra: stando a quanto riporta dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli ha messo di nuovo nel mirino Davinson Sanchez del Galatasaray:

Manna è al lavoro a fari spenti, un po’ come fece Giuntoli nell’estate scorsa prima di lasciare il Napoli per la Juve. – È in difesa che è pronta la rivoluzione. Totale. C’è il colombiano Davinson Sanchez del Galatasaray di nuovo nel mirino del club azzurro, ma c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Davinson Sanchez è un difensore centrale d’esperienza, che al Napoli farebbe comodo. Attualmente in forza al Galatasaray, ha giocato in Premier League con la maglia del Tottenham per 6 stagioni, prima di lasciare gli inglesi per volare in Turchia. Il colombiano è alto 1 metro e 88 ed è dotato di gran forza fisica, abbinata ad una grande velocità.

Queste caratteristiche si sposerebbero perfettamente con il Napoli dei tempi migliori, che aggrediva alto e lasciava tanto campo da coprire alle proprie spalle. Dopo l’addio di Kim, nessuno è riuscito a imporsi come compagno di reparto di Rrahmani: né Juan Jesus né il suo connazionale Natan hanno offerto garanzie nell’arco della stagione. Il Napoli è chiamato alla rivoluzione, e la scelta dei centrali sarà di fondamentale importanza per la buona riuscita della rosa versione 2024/2025.