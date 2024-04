Buongiorno, Cairo sicuro sul futuro: l’annuncio riguarda il Napoli

Calciomercato Napoli, Cairo annuncia con certezza la prossima destinazione di Buongiorno dopo il derby con la Juventus: i dettagli

Nei piani del Napoli per la prossima stagione c’è una rivoluzione totale. Il rendimento della stagione in corso non sta rispettando le aspettative dei tifosi, la soluzione potrebbe quindi essere quella di cambiare tutto. A partire dal direttore sportivo e l’allenatore.

Per quanto riguarda il ds il nome più vicino a ricoprire il ruolo, al posto dell’attuale ds Meluso, è Giovanni Manna, attuale dirigente della Juventus. Per l’allenatore invece è lotta a due tra Conte e Italiano. L’ex bianconero è il sogno di De Laurentiis, il tecnico della Fiorentina invece lascerà i Viola a fine stagione e piace ai partenopei.

Ancor prima di capire quale sarà il prossimo allenatore, scelta che certamente condizionerà le strategie di mercato, la dirigenza del Napoli è alla ricerca di profili interessanti per rinforzare la rosa. Sulla lista del club c’è senza dubbio Buongiorno, difensore del Torino, considerato il profilo perfetto per rinforzare il reparto più in difficoltà questa stagione.

Buongiorno-Napoli, l’annuncio di Cairo

Le prestazioni di Buongiorno però non hanno attirato solo l’attenzione del Napoli. Anche altri top club italiani, come il Milan o l’Inter ad esempio. La concorrenza è agguerrita, in vista dell’estate si prospetta un’asta al rialzo per il difensore classe ’99. Prima del derby della Mole di questa sera, il presidente del Toro Urbano Cairo ha ha parlato delle voci di mercato intorno a Buongiorno.

Quando gli viene chiesto se quello giocato è stato l’ultimo derby di Buongiorno Cairo non ha esitato a rispondere: “No, no”. Ha quindi poi proseguito, commentando la prestazione: “E devo dire che ha marcato molto bene Vlahovic”. Dunque Cairo pare aver deciso di chiudere le porte ad un eventuale cessione del suo uomo più importante.

Cairo alza il muro: “Non sarà l’ultimo derby di Buongiorno”

Il difensore centrale granata si è reso protagonista di un’altra prestazione da campione, arginando Dusan Vlahovic e affermandosi tra i difensori più in forma dell’intero campionato. Oramai presenza fissa della Nazionale italiana, appare oramai scontata la chiamata di Spalletti anche per l’Europeo. Buongiorno ha dimostrato anche grande umiltà alla fine della gara, quando ha risposto ai microfoni di DAZN: “Io il difensore italiano più forte? No assolutamente, io cerco di migliorarmi ma il merito è anche di tutta la squadra”.