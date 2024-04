Zielinski e Traoré salutano, il Napoli torna su una vecchia idea per il centrocampo?

Napoli pronto al restyling dei reparti. A centrocampo saluteranno Zielinski e probabilmente Traorè, la dirigenza potrebbe presto tornare su un vecchio pallino.

Il Napoli in vista della prossima stagione è pronto a cambiare pelle. Non solo rinnovamenti a livello societario, con la mancata conferma del ds Meluso e l’arrivo ormai prossimo di Manna, ma una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda la rosa. Tutti i reparti saranno coinvolti, a cominciare dalla difesa: con Rrahmani e Juan Jesus unici intoccabili, sono sempre più lontani Østigård e Natan. In attacco saluterà Osimhen, che ha annunciato di aver già preso una scelta per il suo futuro, la quale verrà comunicata a fine stagione. A centrocampo, infine, non verrà rinnovato il prestito di Dendoncker, mentre Zielinski ha già firmato per l’Inter e Traorè non convince del tutto: troppi i 25 milioni della clausola rescissoria. In vista della sessione estiva di calciomercato potrebbe tornare in voga un nome molto interessante, che proprio nell’ultima giornata di Serie A ha centrato il bersaglio.

Calciomercato Napoli, ritorno di fiamma per Samardzic ?

Come ampiamente discusso, il Napoli perderà dopo 8 stagioni il talento cristallino di Piotr Zielinski. Nonostante gli alti e bassi, il polacco ha scritto pagine di storia indelebili nel cuore dei tifosi partenopei, e rappresentava, insieme a Mario Rui, l’ultimo ponte con quella rosa storica che sotto la guida di Maurizio Sarri ha totalizzato il record di punti in un singolo campionato di Serie A per il Napoli, ben 91, ancora oggi intatto. L’ivoriano Traorè, prelevato a titolo temporaneo dagli inglesi del Bournemouth lo scorso gennaio, ad oggi non ha saputo raccogliere l’eredita del centrocampista ventinovenne di Ząbkowice Śląskie, ragion per cui potrebbe presto tornare di moda il nome di Lazar Samardzic.

Ci eravamo lasciati lo scorso marzo con le dichiarazioni del giocatore a La Repubblica in merito ad un suo possibile approdo al Napoli: “Il Napoli? Non ero così vicino come si diceva”. Infatti, il centrocampista serbo dell’Udinese è stato vicinissimo al passaggio all‘Inter nella scorsa sessione invernale di calciomercato, trattativa poi sfumata per delle richieste eccessive da parte del padre del calciatore.

In ottica rivoluzione tecnica, per cui il Napoli sta gettando le basi, Samardzic rappresenterebbe un elemento funzionale: dotato di una tecnica sopraffina, ad oggi in Italia è il calciatore che meglio potrebbe colmare il vuoto che lascerà Zielinski. La giovane età, che sposa le politiche d’acquisto della famiglia De Laurentiis, e i buoni rapporti che intercorrono tra Napoli e Udinese, potrebbero presto far si che la trattativa rientri nel vivo.