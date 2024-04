De Laurentiis conferma tutto: arriva l’annuncio ufficiale del presidente

In giornata era arrivato il primo annuncio ufficiale, ma ora Aurelio De Laurentiis conferma tutto: il comunicato.

La prossima estate il Napoli darà vita ad una rivoluzione. L’arrivo in dirigenza di Giovanni Manna ha dato il via a quello che è un atto dovuto dopo le fatiche di questa stagione.

Aurelio De Laurentiis, inoltre, cambierà diversi elementi della rosa per andare in contro a quelle che saranno le esigenze del prossimo tecnico del Napoli. Il possibile arrivo di Antonio Conte, infatti, darebbe vita ad una nuova pagina di storia con il Napoli che potrebbe cambiare anche il proprio modulo, passando alla difesa a tre dopo tantissimi anni in cui la difesa a quattro ha dato moltissime soddisfazioni.

In estate, dunque, il Napoli cambierà tantissimo, ma alcune cose resteranno dei capisaldi del club anche nella prossima stagione. Tra queste, c’è anche il ritiro estivo a Dimaro che si terrà dall’11 al 21 luglio e in giornata è arrivato anche l’annuncio ufficiale da parte del sindaco Andrea Lazzaroni.

Ritiro Dimaro, il commento di Aurelio De Laurentiis

Il sodalizio tra la SSC Napoli e Dimaro proseguirà anche la prossima estate. Poche ore fa, il sindaco di Dimaro ha comunicato le date ufficiali di quello che sarà il primo ritiro estivo del Napoli.

Così come il primo cittadino di Dimaro, anche Aurelio De Laurentiis ha commentato l’annuncio del ritiro attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club.

Il patron azzurro si è detto entusiasta di poter tornare a Dimaro la prossima estate perchè è il luogo ideale per programmare e preparare al meglio la stagione.

Di seguito il comunicato:

“Il ritiro in Trentino, nella splendida cornice della Val di Sole rappresenta ormai una tappa fondamentale e imprescindibile dell’inizio della stagione azzurra. Siamo felici che questo connubio si rinnovi, a conferma del forte legame, ormai consolidato nel tempo, che esiste tra il Club azzurro e Dimaro-Folgarida. La Val di Sole è l’ideale per la preparazione di una squadra di calcio e allo stesso tempo offre il massimo comfort per tutti i tifosi che ogni anno, in numero sempre più crescente, accompagnano questa prima tappa della stagione”.

Il prossimo allenatore del Napoli, dunque, dovrà adattarsi alle scelte del club anche se non dovrebbero esserci troppi problemi. È ormai noto, infatti, che molti allenatori preferiscono fare dei ritiri estivi piuttosto che sprecare energie preziose in lunghi spostamenti intercontinentali come accade durante le tournee estive.