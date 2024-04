Clamoroso De Zerbi: la notizia spinge Antonio Conte al Napoli!

Il domino delle panchine è già cominciato, Roberto De Zerbi ha avuto una proposta che potrebbe favorire anche l’arrivo di Antonio Conte al Napoli.

La stagione del Napoli è stata parecchio deludente, con lo scudetto praticamente mai difeso e anche la qualificazione alla prossima Champions League diventata pressoché complicata da raggiungere. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha tutta l’intenzione di rilanciare gli azzurri ed è consapevole che per farlo bisognerà affidare la squadra del futuro a un allenatore di altissimo spessore. Due i nomi maggiormente accostati in queste ore, quello di Vincenzo Italiano e, soprattutto, quello di Antonio Conte.

L’ex tecnico di Juventus e Inter è il grande sogno del presidente del Napoli, ma quello partenopeo non è il solo club interessato a Conte. In Italia Juventus, Milan e Roma potrebbero essere delle opzioni, anche se nessuna di queste si sta concretizzando, con le rispettive dirigenze orientate verso altre scelte. Dunque, oltre a quella azzurra, per Conte resta la pista estera da valutare, con in particolare le panchine di Liverpool e Bayern Monaco ad allettare il tecnico leccese. Ma proprio in tal senso ci sono notizie che potrebbero favorire l’accordo tra Conte e il Napoli.

De Zerbi favorito per la panchina del Bayern Monaco, si avvicina sempre di più al Napoli

Stando a quanto riportato da Sky Sport, i Reds – che si separeranno da Jurgen Klopp – avrebbero scelto Rubén Amorim come nuovo allenatore, strappandolo allo Sporting Lisbona. Il Bayern Monaco invece si separerà da Thomas Tuchel e proprio Conte poteva essere un’ipotesi per la sostituzione. Ebbene, invece nelle ultime ore ad essere in vantaggio per la panchina dei bavaresi a sorpresa c’è Roberto De Zerbi. Il tecnico del Brighton – che si può liberare mediante il pagamento di una clausola rescissoria da 12-13 milioni di euro – è il candidato numero uno per diventare il nuovo allenatore del Bayern Monaco. A giocarsi il posto con lui è Julian Nagelsmann, attuale CT della Nazionale tedesca e proprio ex allenatore dei bavaresi.

Conte, al momento, rappresenta soltanto una terza scelta per il Bayern Monaco. Ciò significa che un’altra possibile destinazione potrebbe essere presto depennata dalla lista di Conte, favorendo così l’approdo al Napoli. Come riportato in giornata dalla redazione di SpazioNapoli, in Serie A l’avversaria più temibile pare possa essere la Juventus, che al momento è divisa da due differenti visioni societarie: quella di Francesco Calvo e Cristiano Giuntoli. Conte al momento aspetta per capire quale possa essere l’offerta per lui più allettante, ma ad oggi il Napoli è certamente la squadra ad aver mosso i passi più concreti per il suo ingaggio.