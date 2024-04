Conte-Napoli, annuncio da Sky: “Chiederebbe tre acquisti”

Antonio Conte è il nome che più intriga la piazza napoletana in vista della prossima stagione: svelati i primi tre acquisti e il modulo che utilizzerebbe.

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore. Gli azzurri hanno la necessità di ripartire alla grande dopo una stagione completamente fallimentare. Aurelio De Laurentiis, inoltre, non può permettersi di sbagliare nuovamente la scelta del tecnico e ha bisogno di un nome che possa scaldare subito la piazza.

Il preferito del popolo partenopeo è Antonio Conte. Il curriculum del tecnico leccese è una garanzia di successo. Conte, infatti, ha sempre vinto da quando fa l’allenatore. L’unica esperienza nefasta per il tecnico salentino è quella al Tottenham dove non è riuscito a portare a casa nemmeno un trofeo, ma gli Spurs non vincono da diverso tempo.

I contatti tra il Napoli e Conte sono più vivi che mai, anche se al momento pare che De Laurentiis abbia voluto prendere tempo per considerare tutte le opzioni dopo aver incassato il benestare di Conte per il suo arrivo all’ombra del Vesuvio.

Conte-Napoli, svelata la strategia sul mercato e il modulo

Il nome di Antonio Conte, dunque, è in pole position per la panchina del Napoli. Il popolo partenopeo è in fermento e in molti si augurano che l’annuncio ufficiale possa arrivare tra poco, magari in occasione del film “Sarò con Te” che celebrerà il primo anniversario del 3° scudetto.

Nel frattempo, Fabio Caressa, ai microfoni di Sky Sport, ha spiegato nel dettaglio quale sarà la strategia di mercato che il Napoli adotterà qualora Conte dovesse sedere sulla panchina del Napoli.

Secondo il noto telecronista, pare che Conte abbia chiesto almeno tre acquisti. Il primo sarebbe un difensore centrale rapido che possa guidare la difesa a 3 tipica di Antonio Conte. Il secondo, invece, è quello di un esterno sinistro capace di saltare l’uomo e che possa giocare a tutta fascia. L’ultimo acquisto, invece, è quello di un attaccante molto fisico, simile a Romelu Lukaku. Questi primi tre colpi dell’era Conte potrebbero essere finanziati dal tesoretto per la cessione di Osimhen.

Caressa, inoltre, ha spiegato che l’idea di Conte è quella di giocare con il 3-4-3, nonostante nel suo passato da allenatore abbia adottato anche il 4-2-4. Un cambio radicale, dunque, per il Napoli che però ha bisogno di discostarsi dal suo recente e illustre passato per provare ad aprire un nuovo ciclo vincente senza paragoni pericolosi che possano mettere ulteriore pressione sulla squadra.