Ritiro Napoli a Dimaro, l’annuncio del Sindaco: svelate le date

Il Napoli svolgerà il primo ritiro estivo ancora una volta a Dimaro: il Sindaco ha ufficializzato le date del ritiro in Trentino.

Nel calcio, molto spesso, a fare la differenza nell’arco della stagione è la preparazione che si fa prima di affrontare il campionato. Questo lo si è potuto notare molto bene nella passata stagione quando il Napoli, avendo avuto l’opportunità di poter svolgere per ben due volte la preparazione fisica, a causa della presenza dei Mondiali in Qatar, è riuscito a vincere lo scudetto.

Quest’estate, invece, il lavoro svolto in estate da Rudi Garcìa e dal suo staff, invece, non è stato ottimale. Gli azzurri, infatti, sin dall’inizio della stagione sono sembrati molto stanchi e svuotati. Un problema di condizione fisica che si è protratto per l’intera durata delle stagione e con Walter Mazzarri che in qualche modo ha dovuto svolgere nuovamente una preparazione fisica.

La differenza, però, la fanno anche il tipo di attività che le squadre propongono. Il Napoli, per esempio, ha sempre scelto di evitare le tournee estive per consentire alla squadra di allenarsi sempre problemi di voli intercontinentali e di fuso orario. Gli azzurri hanno sempre prediletto il ritiro estivo vecchio stampo e lo stesso faranno la prossima estate. Il Sindaco di Dimaro, infatti, ha ufficializzato le date del prossimo ritiro estivo.

Ritiro Dimaro, annuncio ufficiale sulle date

Ancora una volta, il Napoli ha scelto di proseguire la propria collaborazione con la cittadina trentina di Dimaro. Negli anni, il popolo trentino ha sempre accolto alla grandissima il Napoli e i suoi tifosi trasformando Dimaro in un vero e proprio scorcio azzurro.

Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro, è intervenuto pochi minuti fa ai microfoni di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Il primo cittadino ha annunciato le date del prossimo ritiro estivo. Il Napoli sarà a Dimaro dall’11 al 21 luglio per svolgere la prima parte di preparazione. Poi, come di consueto dal post Covid ad oggi, si sposterà a Castel di Sangro per la seconda parte di preparazione estiva.

Di seguito le parole di Lazzaroni, sindaco di Dimaro: