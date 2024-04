Conte-Napoli, l’assist decisivo può arrivare da Giuntoli: cosa deve succedere

Aurelio De Laurentiis continua a premere per portare Antonio Conte sulla panchina del Napoli la prossima stagione. Giuntoli potrebbe fornire l’assist al Napoli per il tecnico salentino.

Al termine della stagione, cambierà nuovamente la guida tecnica del Napoli. Difatti Francesco Calzona non sarà confermato come allenatore del Napoli, ma sarà sostituito da un altro allenatore.

In cima alla lista di Aurelio De Laurentiis – come ben sappiamo – c’è Antonio Conte. Il tecnico italiano continua a subire il pressing del patron azzurro, ed intanto temporeggia. La situazione attorno al tecnico salentino diventa intricata, visto che ci sono diversi club oltre al Napoli in attesa di decidere il futuro allenatore. L’ex dirigente del Napoli ed attualmente alla Juventus, Cristiano Giuntoli, potrebbe essere decisivo nel trasferimento del tecnico in azzurro.

Futuro Conte: il Napoli attende la decisione del tecnico salentino

Dopo una stagione e mezza lontana dai campi, Antonio Conte è pronto a ripartire con una nuova avventura. L’ex allenatore del Tottenham presto deciderà il prossimo club che allenerà a partire dalla prossima stagione. Al momento c’è ancora qualche dubbio sul futuro del tecnico salentino, su cui De Laurentiis continua il suo forcing asfissiante. Il presidente del Napoli le sta provando tutte per convincere l’allenatore leccese, ma ad oggi non è arrivata una risposta ufficiale alla proposta degli azzurri.

Secondo quanto appreso dalla redazione di Spazionapoli.it, Conte avrebbe messo momentaneamente in secondo piano la proposta del Napoli. Questo perché il tecnico starebbe aspettando l’evoluzione della situazione allenatore in casa Juventus. Massimiliano Allegri saluterà i bianconeri, ma ad oggi c’è una divisione in dirigenza. Difatti Cristiano Giuntoli sta premendo per Thiago Motta per la panchina bianconera, mentre Francesco Calvo spinge per il ritorno di Conte a Torino. Il tecnico salentino dunque aspetta notizie dal fronte Juve. Qualora in società prevalesse il partito di Calvo, Conte direbbe no al Napoli e sposerebbe il progetto bianconero. In caso contrario, Conte sarebbe pronto a dire si a De Laurentiis, e quindi accettare la corte del Napoli.

Dunque il futuro di Antonio Conte è in bilico, ma potrebbe essere deciso da Giuntoli, che potrebbe spingerlo al Napoli qualora si optasse per Thiago Motta come allenatore per la Juventus. Oltre a Juventus e Napoli, sull’allenatore ci sarebbe anche l’interesse di un top club, su cui ha fatto il punto Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli: “I contatti tra De Laurentiis e Conte ci sono. Proseguono perché il patron del Napoli si è spinto oltre, ha fatto un’offerta importantissima. Il tecnico ha ricevuto negli ultimi 10 giorni non solo il pressing del Napoli, ma anche di un top club estero. La trattativa è curata da un agente di grande grido e Conte non ha dato la disponibilità mettendo questo club in stand-by. Vuole valutare con calma perché ha un grande desiderio condiviso con la sua famiglia, vorrebbe restare in Italia“.

Sulle tracce di Conte c’è anche un top club estero, la quale identità è però sconosciuta. L’idea dell’allenatore è quella però di restare in Italia dopo l’ultima avventura in Inghilterra. Di conseguenza aumentano le chance di Juventus e Napoli, con gli azzurri che sperano nella scelta di Thiago Motta in casa bianconera per potersi assicurare il si di Conte.