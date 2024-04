Disastro Juan Jesus, bordate durissime contro il difensore: avete sentito?

Juan Jesus protagonista in negativo contro la Roma, tutti i quotidiani bocciano la sua prestazione: le pagelle all’indomani della gara

Al triplice fischio Napoli-Roma si è conclusa con il risultato di 2-2. Un pareggio che sostanzialmente non accontenta nessuno. Il Napoli non si avvicina per nulla alla zona Europa, e anzi può forse salutarla definitivamente. Il risultato si è consumato totalmente nel secondo tempo. La prima frazione di gioco è terminata sullo 0-0, ma con il Napoli che si è affacciato più volte nella metà campo avversaria riuscendo a mettere in difficoltà la difesa della Roma.

L’episodio chiave del secondo tempo è intorno al minuto ’58, quando Juan Jesus atterra in area di rigore Azmoun, con un intervento a dir poco scomposto. Sin da subito la situazione è apparsa chiara: rigore netto per la Roma, poi trasformato da Paulo Dybala. Il Napoli pareggia con un tiro rocambolesco di Olivera e trova poi addirittura il vantaggio su rigore con Osimhen, ma alla fine la Roma la pareggia sugli sviluppi di calcio d’angolo, grazie al tap-in di Abraham.

Juan Jesus, pioggia di critiche dopo il rigore procurato

I quotidiani, all’indomani della gara del Maradona, hanno analizzato la prestazione della squadra di Calzona, tutto sommato positiva, o quantomeno migliore rispetto agli ultimissimi appuntamenti. Si sono poi focalizzati sulla prestazione di Juan Jesus, sul quale è piovuta una pioggia di critiche per aver causato il rigore che ha cambiato la partita. Di seguito alcuni commenti degni di nota:

La Gazzetta dello Sport: voto 4,5 – Il nome, d’altra parte non tradisce: resuscita Azmoun dal profondo letargo regalando un rigore inutile. Non l’unico errore Il Corriere dello Sport: voto 4,5 – Sicuro e tranquillo per un’oretta. Sì. E poi offre il rigore con un’entrata senza criterio in area su Azmoun, fino a quel momento invisibile, e per finire si perde Abraham sul pareggio definitivo. Il Mattino: voto 4 – Ogni volta un disastro: “un colpetto” malefico in area su Azmoun evitabilissimo. È in totale deriva e non ne esce più. Quando viene puntato sembra che sbandi.

Come detto in precedenza, pesa sulla valutazione della gara l’errore del centrale brasiliano in occasione del vantaggio della Roma. La rete di Dybala ha inevitabilmente cambiato l’inerzia della partita, che fino a quel momento era nettamente in favore del Napoli. Critiche che però vanno contestualizzate se pensiamo che, ad inizio stagione, Juan Jesus non era designato per fare il titolare e si è ritrovato a farlo. La sua titolarità non è altro che un’ulteriore conseguenza delle scelte estive sbagliate.