Napoli, ritiro prolungato? C’è la decisione ufficiale della società

Dopo il pareggio di ieri pomeriggio contro la Roma la notizia era nell’aria e ora arriva il comunicato ufficiale: sul ritiro.

La stagione del Napoli è completamente da dimenticare. Gli azzurri non sono riusciti a vincere nemmeno nella giornata di ieri, anche se l’avversario era di assoluto livello come la Roma. Il pareggio maturato al termine dei 90′, però, sta stretto agli azzurri.

La squadra di Francesco Calzona, infatti, ha creato tantissime occasioni da gol e ne ha concesse davvero poche. Questo, però, non è bastato perchè il Napoli paga le super parate di Svilar e due disattenzioni difensive che sono costate le due reti subite.

Nel post partita, Alex Meret ha analizzato molto bene la situazione. La differenza dalla passata stagione è anche in partite come queste dove gli azzurri hanno giocato molto bene e non sono riusciti a vincere. Lo scorso anno, invece, alcune disattenzioni difensive non costavano caro e in giornate poco positive in zona offensiva si riusciva comunque a segnare per portare a casa i tre punti.

La prestazione degli azzurri, però, resta ottima e per questo motivo arrivano novità riguardo il ritiro.

Ritiro Napoli, c’è il comunicato ufficiale del club

I due giorni che hanno portato al match contro la Roma, il Napoli l’ha vissuti in maniera differente rispetto al solito. Gli azzurri, infatti, sono andati in ritiro a Caserta per provare a unire le forze per queste ultime partite di campionato.

L’ottima prestazione di ieri, poi, ha permesso alla squadra di tornare a casa in serata e oggi è arrivata la conferma di come il ritiro si sia concluso.

Il Napoli, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato che gli allenamenti in vista della sfida contro l’Udinese, riprenderanno domani pomeriggio a Castel Volturno. Niente ritiro a Caserta, dunque, per gli azzurri che potranno tornare stabilmente a casa.

Una prima conferma era arrivata nella giornata di ieri grazie alle parole di Alex Meret nel post gara. Il numero 1 azzurro, infatti, aveva spiegato come Aurelio De Laurentiis avesse apprezzato lo sforzo della squadra nel match contro la Roma e per questo motivo il ritiro era stato chiuso.

Il Napoli, ora, avrà di fronte le ultime quattro partite di questa terribile stagione. Gli azzurri hanno dimostrato di voler concludere con dignità la stagione per poi ripartire la prossima estate con un nuovo ciclo e tornare a lottare per traguardi che competono realmente a questa rosa.